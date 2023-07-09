"Это все советское наследие": в Украине могут отменить призыв и изменить работу военкоматов

Минобороны намерено менять подход и делать профессиональную армию

В Украине после окончания полномасштабной войны планируют менять работу военкоматов. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны превратиться в современные ЦНАПы. Вместе с тем нужно отменять призыв и делать профессиональную армию в стране.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.

"Система мобилизации, система резерва, центры комплектации, бывшие "военкоматы" – это все "советское наследие", которое нужно принципиально менять, делать другой подход, максимальная цифровизация. Условно говоря, военкоматы должны стать ЦНАПами", — сказал он.

По мнению министра, украинцы перестанут бояться центров комплектации, когда их работа станет полностью понятной для людей.

"Нам нужно менять подход, нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва на случай полномасштабной войны, на случай вторжения. Это значит, что главным нашим капиталом являются люди и с ними нужно работать", — добавил Резников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны отреагировали на случаи недостойного поведения сотрудников ТЦК по отношению к гражданам. В связи с этим было принято решение о проведении проверки работы ТЦК и СП во всех регионах Украины.