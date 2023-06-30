Три зяті на тещу з інвалідністю: у Раді назвали причини змін правил призову по мобілізації

Українські нардепи вирішили усунути недосконалості вітчизняного законодавства.

Днями Верховна Рада схвалила законопроект №9342 щодо проходження військової служби під час дії воєнного стану, який розширює коло осіб, яких можуть призвати по мобілізації.

Якщо раніше відстрочку від мобілізації давали військовозобов’язаним, у яких є родич з інвалідністю: дружина, батьки свої або дружини, то тепер відстрочку від призову за цією причиною дадуть лише в разі, якщо у людини з інвалідністю нема інших близьких, крім військовозобов’язаного, які мають їх утримувати.

Для чого парламенту довелося так змінити законодавство, "Телеграфу" розповіла автор відповідної правки у законопроект 9342 нардеп від "Слуги народу" Ганна Скороход.

За словами нардепки, було три причини, чому правила мобілізації змінили.

По-перше, недосконалість діючого законодавства.

"Закон був криво прописаний: наприклад, якщо в сім’ї один інвалід (близько двох мільйонів таких випадків), то призвати не можуть жодного члена родини чоловічої статі. І на одного інваліда виходило 10 опікунів: онуки, діти, зяті тощо. Соромно казати, але у мене є знайомі, у яких в родині інвалід, тож через це син не призовний і три зяті. Тобто четверо чоловіків в сім’ї і жодного не призивають, тому що в родині один інвалід – бабуся", — пояснила Ганна Скороход.

Така недосконалість законодавства, за словами нардепки, породила тіньові схеми ухиляння від мобілізації з цинічним використанням статусу осіб з інвалідністю. І це — друга причина.

"Були шалені схеми. З початком війни у нас різко збільшилася кількість інвалідів, хоча до цього ці ж люди інвалідами не були. І ми всі знаємо, що є схема купівлі інвалідності, наприклад, коли домовляються у МСЕК, — коментує народний депутат. – Дуже багато ЗМІ подають ці зміни до законодавства як розширення категорії призовників. Та це повна дурня. Ніхто нічого не розширював. Навпаки ми закрили цю "лавочку" зі схемами з інвалідністю. Для людини з інвалідністю одного опікуна досить. Людина йде в управління соцзахисту, отримає посвідчення опікуна і її не призовуть. Але не може бути так, що на одного інваліда 10 опікунів".

По-третє, законодавство змінили через "запит на справедливість".

"Увесь час існував цей запит на справедливість: інвалід один, а опікунів у нього 10. В одних родинах хоч хтось служить, а в інших родинах не служить ніхто. А ще дуже часто опікун проживає взагалі в іншому місті або ж в іншій області. І такі випадки є і дуже багато", — резюмувала Ганна Скороход.

Однак що робити, коли вже склалося так, що в однієї особи з інвалідністю 10 опікунів. Опікунство буде анулюватися?

За словами нардепа від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої, на врегулювання цих питань ще є час.

"Це не регулює закон. Закон лише встановлює рамку. Відповідно в 30-денний строк після підписання закону мають бути ці питання врегульовані у підзаконних актах", — пояснила Безугла в коментарі "Телеграфу".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, чи можуть призвати до армії людей з інвалідністю або "білими квитками".

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