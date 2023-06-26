Військкомат не дав відстрочку від мобілізації: адвокат розповів, чи буде штраф чи підозра (відео)

Адвокат розповів, куди звертатись у разі відмови на відстрочку від мобілізації

В Україні продовжує діяти воєнний стан та мобілізація. У зв’язку із цим почастішали випадки, коли ТЦК СП відмовляють військовозобов’язаним громадянам в отриманні відстрочки від мобілізації. Представники військкоматів відмовляються отримувати рекомендовані листи від людей, у яких зазначені всі підстави для її отримання.

Чи це законно і як діяти в такій ситуації розповів адвокат Роман Симутін. За його словами, такі випадки не рідкість, але останнім часом ТЦК СП змінили тактику— вони отримують листи на замовлення, але дозволу на відстрочку не дають.

Так, військкомати почали надсилати відповіді, в яких зазначені причини, через які громадянинові не можуть надати відстрочку від мобілізації: не оновлено облікові данні або не повний пакет документів. У зв’язку з цим військовозобов’язаний має з’явитися у військкомат особисто. Однак такі дії не є правильними.

"Насправді факту вашого повідомлення шляхом надсилання заяви через пошту цілком достатньо. Ви належним чином повідомили ТЦК та СП і останні не можуть відмовити у наданні відстрочки, якщо у вас є законні підстави, тому що це їхній обов’язок, а не право – хочу дам, хочу не дам", — уточнив адвокат.

Також він додав, що здебільшого українцям не потрібно чекати відповіді від ТЦК СП. Він потрібен лише для того, щоб під час перевірки документів на блокпостах, вулицях, магазинах було менше питань. Якщо ж ви отримали лист із відмовою надати відстрочку, то адвокат радить звернутися до обласного ТЦК зі скаргою, щоб вирішити ситуацію.

Більше того, з моменту, коли на руках військовозобов’язаного є корінець про вручення листа представнику військкомату, йому не можуть вручити штраф чи підозру.

"З моменту успішного повідомлення, коли у вас на руках є корінець про вручення листа ТЦК, вам уже не можуть вручити ні штрафів, ні підозр. Підкреслю: навіть не з моменту отримання вами відповіді", — резюмував Роман Симутін.

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