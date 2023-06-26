Военкомат не дал отсрочку от мобилизации: адвокат рассказал, будет ли штраф или подозрение (видео)

Адвокат рассказал, куда обращаться в случае отказа на отсрочку от мобилизации

В Украине продолжает действовать военное положение и мобилизация. В связи с этим участились случаи, когда ТЦК СП отказывают военнообязанным гражданам в получении отсрочки от мобилизации. Представители военкоматов отказываются получать заказные письма от людей, в которых указаны все основания для ее получения.

Законно ли это и как действовать в такой ситуации рассказал адвокат Роман Симутин. По его словам, такие случаи не редкость, но в последнее время ТЦК СП изменили тактику — они получают заказные письма, но разрешение на отсрочку не дают.

Так, военкоматы стали присылать ответы, в которых указаны причины, по которым гражданину не могут предоставить отсрочку от мобилизации: не обновлены учетные данные или не полный пакет документов. В связи с этим военнообязанный должен явиться в военкомат лично. Однако, такие действия не являются правильными.

"На самом деле факта вашего сообщения путем отправки заявления через почту вполне достаточно. Вы должным образом уведомили ТЦК и СП и последние не могут отказать в предоставлении отсрочки, если у вас есть законные основания, потому что это их обязанность, а не право – хочу дам, хочу не дам", — уточнил адвокат.

Также он добавил, что в большинстве своем украинцам не нужно дожидаться ответа от ТЦК СП. Он нужен лишь для того, чтобы при проверке документов на блокпостах, улицах, магазинах было меньше вопросов. Если же вы получили письмо с отказом предоставить отсрочку, то адвокат советует обратиться в областной ТЦК с жалобой, чтобы разрешить ситуацию.

Более того, с момента, когда на руках военнообязанного есть корешок о вручении письма представителю военкомата, ему не могут вручить штраф или подозрение.

"С момента успешного уведомления, когда у вас на руках имеется корешок о вручении письма ТЦК, вам уже не могут вручить ни штрафов, ни подозрений. Подчеркну: даже не с момента получения вами ответа", — резюмировал Роман Симутин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, законно ли вручать повестки через родственников. В законодательстве прописаны четкие требования к форме повестки, месту вручения и кругу лиц, которые могут их вручать.