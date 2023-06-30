Три зятя на тещу с инвалидностью: в Раде назвали причины изменений правил призыва по мобилизации

Украинские нардепы решили устранить несовершенство отечественного законодательства.

На днях Верховная Рада одобрила законопроект №9342 о прохождении военной службы во время действия военного положения, расширяющий круг лиц, которых могут призвать по мобилизации.

Если раньше отсрочку от мобилизации давали военнообязанным, у которых есть родственник с инвалидностью: супруга, родители свои или жены, то теперь отсрочку от призыва по этой причине дадут только в случае, если у человека с инвалидностью нет других близких, кроме военнообязанного, которые должны его содержать.

Зачем парламенту пришлось так изменить законодательство, "Телеграфу" рассказала автор соответствующей правки в законопроект 9342 нардеп от "Слуги народа" Анна Скороход.

По словам нардепа, было три причины, по которым правила мобилизации изменили.

Во-первых, несовершенство действующего законодательства.

"Закон был криво прописан: например, если в семье один инвалид (около двух миллионов таких случаев), то призвать не могут ни одного члена семьи мужского пола. И на одного инвалида получалось 10 опекунов: внуки, дети, зятья и т.д. Стыдно говорить, но у меня есть знакомые, у которых в семье инвалид, поэтому сын не призывной и три зятя. То есть, четверо мужчин в семье и ни одного не призывают, потому что в семье один инвалид — бабушка", — пояснила Анна Скороход.

Такое несовершенство законодательства, по словам нардепа, породило теневые схемы уклонения от мобилизации с циничным использованием статуса лиц с инвалидностью. И это – вторая причина.

"Были безумные схемы. С началом войны у нас резко возросло число инвалидов, хотя до этого эти люди инвалидами не являлись. И мы все знаем, что есть схема покупки инвалидности, например, когда договариваются в МСЭК, — комментирует народный депутат. — Многие СМИ подают эти изменения в законодательство как расширение категории призывников. Но это полная дурня. Никто ничего не расширял. Напротив, мы прикрыли эту "лавочку" со схемами с инвалидностью. Для человека с инвалидностью одного опекуна достаточно. Человек идет в управление соцзащиты, получит удостоверение опекуна и его не призовут. Но не может быть так, что на одного инвалида 10 опекунов".

В-третьих, законодательство изменили из-за "запроса на справедливость".

"Все время существовал этот запрос на справедливость: инвалид один, а опекунов у него 10. В одних семьях хоть кто-то служит, а в других семьях не служит никто. А еще очень часто опекун проживает вообще в другом городе или в другой области. И такие случаи есть, и очень много", — резюмировала Анна Скороход.

Однако что делать, если уже сложилось так, что у одного человека с инвалидностью 10 опекунов. Опекунство будет аннулироваться?

По словам нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, на урегулирование этих вопросов еще есть время.

"Это не регулирует закон. Закон лишь устанавливает рамку. Соответственно, в 30-дневный срок после подписания закона должны быть эти вопросы урегулированы в подзаконных актах", — пояснила Безуглая в комментарии "Телеграфу".

Напомним, "Телеграф" писал, могут ли призвать в армию людей с инвалидностью или "белыми билетами".

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