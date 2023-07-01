Работодатель может вручить повестку только при одном условии: как это должно происходить

На работодателя в период действия военного положения возлагается ряд дополнительных обязанностей

Во время полномасштабной войны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет принимают на работу или обучение только после взятия на военный учет. За этим обязан следить работодатель, он же может выдавать повестки, но только если получил соответствующее распоряжение от ТЦК и СП.

Согласно постановлению Кабмина, на работодателя в период действия военного положения возлагается ряд дополнительных обязанностей.

В частности они должны:

отправлять в семидневный срок в ТЦК и СП информацию о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения военнообязанного;

осуществлять оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК и СП.

В случае получения соответствующего распоряжения от военкомата, работодатель должен издать приказ (распоряжение) об уведомлении призывников и оповестить их об этом под личную подпись. Также работодатель обязан вручить военнообязанному повестку о явке по вызову в ТЦК или другой орган.

Таким образом, работодатель может вручать повестки своим сотрудникам, только при условии получения соответствующего распоряжения от ТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" рассказывал, накажут ли за неявку в военкомат после всеобщего оповещения.