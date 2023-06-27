Накажут ли за неявку в военкомат после всеобщего оповещения: адвокаты дали ответ

Если нет персональных данных, то нет и ответственности

Военнообязанным украинцам могут выдавать как повестки, так и всеобщие оповещения. Однако в последних не содержатся персональные данные, поэтому, ответственность за неявку в ТЦК СП не предусмотрена.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал адвокат Дмитрий Бузанов и юрист Александр Золотухин. По их словам, чтобы наступили юридические последствия необходимы индивидуальные правовые акты.

В статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" сказано, что во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные повестках или мобилизационных распоряжениях. Но адвокат отметил, что всеобщее оповещение, которое якобы обязывает явиться в военкомат всех мужчин на определенной территории в указанные сроки, не подходит под описания этих двух документов.

Чтобы конкретный человек явился в военкомат, его необходимо вызвать персональной повесткой, где указаны его личные данные. Также в повестке должна быть указана цель вызова: для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра или мобилизации. Только после получения такого документа военнообязанный мужчина должен явиться в военкомат иначе возможны последствия за неявку.

Общее же оповещение не создает правовых обязанностей и последствий за их невыполнение. Согласно Конституции, мужчина обязан защищать страну, но, чтобы привлечь его за неявку в военкомат, должно быть персональное сообщение, сказал юрист Александр Золотухин.

"Юридические последствия порождают индивидуальные правовые акты, распоряжения ТЦК и СП и уведомление конкретного военнообязанного о необходимости явиться", – добавил Дмитрий Бузанов.

Подробнее о вручении повесток в Украине читейте в эксклюзивном материале "Военкоматы выдают массовые "повестки": что они означают и какая ответственность за неявку".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делать, если военкомат отказался давать отсрочку от мобилизации. Адвокат объяснил, имеют ли ТЦК СП такое право и куда обращаться украинцам.