Чи покарають за неявку до військкомату після загального оповіщення: адвокати дали відповідь

Якщо немає персональних даних, то немає відповідальності

Військовозобов’язаним українцям можуть видавати як повістки, так і загальні сповіщення. Однак у останніх не містяться персональні дані, тому відповідальності за неявку до ТЦК СП не передбачено.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів адвокат Дмитро Бузанов та юрист Олександр Золотухін. За їх словами, щоб настали юридичні наслідки, необхідні індивідуальні правові акти.

У статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" сказано, що під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися у військові частини або на збірні пункти ТЦК у строки, вказані на повістці або в мобілізаційних розпорядженнях. Але адвокат зазначив, що загальне сповіщення, яке нібито зобов’язує з’явитися до військкомату всіх чоловіків на певній території у зазначені терміни, не підходить під опис цих двох документів.

Щоб конкретна людина з’явилася у військкомат, її необхідно викликати персональною повісткою, де вказано її особисті дані. Також у повістці має бути зазначена мета виклику: для уточнення облікових даних, проходження медогляду чи мобілізації. Тільки після отримання такого документа військовозобов’язаний чоловік повинен з’явитися у військкоматі інакше можливі наслідки за неявку.

Загальне ж оповіщення не створює правових обов’язків та наслідків за їх невиконання. Згідно з Конституцією, чоловік зобов’язаний захищати країну, але щоб притягнути його за неявку до військкомату, має бути персональне повідомлення, сказав юрист Олександр Золотухін.

"Юридичні наслідки породжують індивідуальні правові акти, розпорядження ТЦК та СП та сповіщення конкретного військовозобов’язаного про необхідність з’явитися", — додав Дмитро Бузанов.

Детальніше про вручення повісток в Україні читайте в ексклюзивному матеріалі "Військкомати видають масові "повістки": що вони означають і яка відповідальність за неявку".

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо військкомат відмовився давати відстрочку від мобілізації. Адвокат пояснив, чи мають ТЦК СП таке право і куди звертатись українцям.