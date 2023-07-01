Роботодавець може вручити повістку лише за однієї умови: як це має відбуватися

На роботодавця в період дії воєнного стану покладається низка додаткових обов’язків

Під час повномасштабної війни чоловіків віком від 18 до 60 років приймають на роботу чи навчання лише після взяття на військовий облік. За цим зобов’язаний стежити роботодавець, він може й видавати повістки, але якщо отримав відповідне розпорядження від ТЦК і СП.

Згідно з постановою Кабміну, на роботодавця в період дії воєнного стану покладається низка додаткових обов’язків.

Зокрема вони мають:

відправляти у семиденний термін до ТЦК та СП інформацію про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання військовозобов’язаного;

здійснювати оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК та СП.

У разі отримання відповідного розпорядження від військкомату, роботодавець повинен видати наказ (розпорядження) про повідомлення призовників та сповістити їх про це під особистий підпис. Також роботодавець зобов’язаний вручити військовозобов’язаному повістку про явку на виклик у ТЦК або інший орган.

Таким чином, роботодавець може вручати повістки своїм співробітникам лише за умови отримання відповідного розпорядження від ТЦК та СП.

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