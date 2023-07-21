Які повістки роздають на вулицях і чи можна там отримати "путівку" на фронт

До отримання висновку лікарської комісії чоловік несе лише адміністративну відповідальність за ухилення від мобілізації та ігнорування повістки

Військовий стан та режим загальної мобілізації в Україні триває, чоловікам можуть видати повістку у будь-якому громадському місці. Однак "запрошення у військкомат" не треба плутати з "бойовою" повісткою, яка означає направлення на фронт.

Про це розповів представник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в ефірі "Українського радіо Полтава".

Він наголосив, що у більшості випадків співробітники ТЦК та СП вручають повістки для перевірки військово-облікових даних чоловіків. Законодавство не містить розпоряджень щодо точного місця вручення таких повісток. За словами Істоміна, насамперед запрошення до військкомату з цією метою відбувається за місцем проживання, але багато хто не повідомляє про його зміну.

"Тому як метод оповіщення військовозобов’язаних почалися вручення в людних місцях", — пояснив він.

Водночас "бойових" повісток, тобто мобілізаційних розпоряджень, у громадських місяцях не вручають. Його військовозобов’язаний може отримати лише після проходження медичної комісії, якщо його визнали придатним до проходження військової служби.

Важливо розуміти, що до отримання висновку лікарської комісії чоловік несе адміністративну відповідальність за ухилення від мобілізації та ігнорування повістки. Після того, як за результатами проходження ВВК його визнано придатним і виписано мобілізаційне розпорядження, настає кримінальна відповідальність.

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