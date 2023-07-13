"Куплю жену": сколько стоит брак, который позволит уклониться от мобилизации

Даркнет заполнен специальными предложениями для уклонистов

В Украине во время войны приобрела популярность мошенническая схема, позволяющая уклонистам выехать за границу, благодаря фиктивным бракам с женщинами с инвалидностью.

Об этом говорится в статье "Телеграфа".

Так, в даркнете есть немало объявлений, которые предлагают "купить" женщину с инвалидностью, или "продать" свои руку и сердце, а вместе с ними и статус опекуна, позволяющего уклониться от службы. За фиктивный брак готовы платить от 2 до 3 тысяч долларов.

Однако, по словам уполномоченного Кабмина по правам лиц с инвалидностью Татьяны Баранцовой, для женщин, решивших таким образом заработать денег, существует огромная угроза.

"Есть люди, которые не могут сами принять решение или имеют маленький жизненный опыт, а им предлагают жениться, чтобы уехать за границу. Даже есть группа в соцсетях. Да кто будет нести ответственность за выезжающую женщину? Я получала письма от женщин, которые выходили замуж за человека, которого недолго знали, и уехали за границу. И там у них возникали проблемы, потому что она человеку не нужна там. Соглашаясь на такой фиктивный брак, женщина может попасть в ловушку", — подчеркивает правительственная уполномоченная в комментарии "Телеграфу".

В то же время пограничники тоже внимательно следят за такими "молодоженами". На днях в информпространстве стала резонансной новость из Одесской области. Мужчина пытался покинуть страну вместе с женой, имевшей инвалидность.

"Женщина была старше мужчины более чем на двадцать лет. Правоохранители выяснили, что 32-летний гражданин Украины воспользовался объявлением в интернет-сети о возможности "совместить сердца" с женщиной, которая имеет инвалидность. Такая услуга стоила жениху 8000 гривен. "Влюбленные "оформили брак в Одессе и сразу же направились к границе", — рассказали в пресс-службе ГНСУ.

Больше о том, как мошенники зарабатывают на попытках уклониться от мобилизации, читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Ищу жену… для мужа. Как инвалидность превратили в прибыльный бизнес во время войны" .

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Украине во время войны недобросовестные граждане используют три основные схемы уклонения от мобилизации с использованием статуса инвалидности.