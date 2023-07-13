Ищу жену… для мужа. Как инвалидность превратили в прибыльный бизнес во время войны

В сети процветают откровенно мошеннические схемы торговли справками, а некоторые прибегают к услугам нечистых на руку медиков.

Пока раненые украинские военные в тылу пытаются прорвать бюрократический "фронт" системы установления инвалидности, на одном из "флангов" этого направления образовалась огромная коррупционная дыра. Институция установления инвалидности стала юридической брешью для массового уклонения от мобилизации.

Как инвалидность стала теневым бизнесом, чтобы откосить от армии, и что нужно, чтобы решить проблему, выяснял "Телеграф".

В парламенте говорят о миллионах случаев недобросовестного поведения военнообязанных, а в сети процветают откровенно мошеннические схемы торговли справками.

"Справка", "инвалидность", "купить"

По словам начальницы Управления коммуникации Нацполиции Оксаны Блищик, существуют три основных схемы уклонения от мобилизации с использованием статуса инвалидности.

"Это может быть заключение ВЛК о непригодности для прохождения службы. Решение вопроса об установлении инвалидности. Подготовка документов по уходу за лицом с инвалидностью", — пояснила "Телеграфу" спикер Нацпола.

Если рассматривать первые две схемы, то действительно, согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные: "признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья".

Таким образом, достаточно одной только справки, чтобы получить полный иммунитет от мобилизации.

Этой ситуацией воспользовались разные дельцы в соцсетях, которые предлагают уклонистам купить справку об инвалидности или заключение ВЛК за деньги. Достаточно ввести в поиске контрольные слова: "справка", "инвалидность", "купить", как найдется не один десяток групп и анонимных каналов, предоставляющих такие услуги.

С администрацией одного из таких каналов связался "Телеграф". Итак, что касается расценок на фейковую инвалидность, то они таковы:

- I группа — 50 тысяч гривен и столько же за бессрочное удостоверение инвалида;

- II группа — 39 тысяч гривен;

- III группа — 28 тысяч гривен.

Как рассказывают сами дельцы, оформление справки будет длиться не больше недели. Обещают, что справка будет зарегистрирована в государственных реестрах.

"При оформлении любой группы инвалидности, у вас будет возможность получать пособие по инвалидности. Как это сделать — выдаем инструкции", — уверяют дельцы.

Однако большинство таких предложений в сети — примитивное мошенничество, ведь дельцы просят за свои услуги предоплату около 10 тысяч гривен, мол, врачи не будут суетиться бесплатно. А как насчет гарантий не исчезнуть с радаров после перечисления предоплаты? Дельцы мамой клянутся, что этого не будет:

"Свой народ я не привык обманывать. Я работаю с врачами, поэтому весь задаток идет им, а не мне", — объяснил администратор канала.

Впрочем, хотя такие объявления в интернете банальное выманивание средств, общая схема, когда справку покупают у врачей через посредников, все же работает.

"Как правило, в таких случаях действуют не только врачи, а есть целые схемы посредников", — добавляет Блищик.

Но и цены в таких случаях совсем другие, да и врачи "работают" через личные связи, потому что так безопаснее.

"Мне знакомые предлагали откосить от мобилизации за 5 тысяч долларов , — рассказывает "Телеграфу" киевлянин Сергей. — Сложного ничего — предоставляешь все необходимые документы: амбулаторную карту, выписки из больниц, если когда-то находился на стационаре и через две недели тебе оформляют инвалидность в результате какой-то хронической болезни, например сахарного диабета».

Например, в апреле правоохранители Хмельницкой области отчитывались о разоблачении преступной схемы, организованной председателем врачебной комиссии одной из больниц региона. За вознаграждение от 2 до 10 тысяч долларов группа медиков вместе с руководством больницы поставила на поток изготовление документов, оформление фиктивных историй болезней для установления инвалидности.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители задокументировали более 100 фактов получения неправомерной выгоды на сумму более 300 тысяч долларов США", — сообщали в Нацполиции.

И такие случаи имеют признаки системы. В сводках стражей порядка фигурируют врачи Львова, Ужгорода, Днепра, Ивано-Франковска и других городов Украины.

"Купить" жену

Впрочем, существует и схема, по которой никаких справок покупать не нужно. Это оформление документов по уходу за лицом с инвалидностью – то, о чем говорят в полиции. Как это работает?

Опять же закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает право на отсрочку для военнообязанных, имеющих жену с инвалидностью, или одного из родителей с инвалидностью (своих или жены).

Официально оформить опеку, например над тещей, и не уйти в армию – вполне рабочая схема.

В конце июня парламентарии попытались закрыть это "окно возможностей", сделав так, чтобы право на отсрочку давалось только в случае, если кроме военнообязанного больше некому присмотреть за человеком с инвалидностью.

Однако, по словам председателя Национальной ассамблеи людей с инвалидностью Валерия Сушкевича, получилось только хуже.

"Сегодня может быть так, что есть отец после войны без ног, а сына мобилизуют, потому что у него есть сестра, которая может ухаживать за отцом. Но это формально, а по факту сестры нет — у нее двое детей и она уехала за границу. И отец останется один", — объясняет "Телеграфу" Сушкевич.

Кроме того, изменения в законодательство все равно не ликвидируют поле для злоупотреблений, ведь если нет одинокого родственника с инвалидностью, над которым можно оформить опеку, то его можно "купить".

На днях в информпространстве стала резонансной новость из Одесской области. Мужчина пытался покинуть страну вместе с женой, имевшей инвалидность.

"Во время пограничного контроля у правоохранителей возникло подозрение относительно откровенности супругов. Женщина была старше мужчины более чем на двадцать лет. Правоохранители выяснили, что 32-летний гражданин Украины воспользовался объявлением в интернет-сети о возможности "совместить сердца" с женщиной, которая имеет инвалидность. Такая услуга стоила жениху 8000 гривен. "Влюбленные" оформили брак в Одессе и сразу же направились к границе", — рассказали в пресс-службе ГПСУ.

Действительно, в даркнете можно найти и такие специфические услуги: "купить" женщину с инвалидностью, или "продать" свои руку и сердце, а вместе с ними и статус инвалидности уклонисту. Вот некоторые из таких объявлений:

"Ищу незамужнюю женщину с 1-2 группой инвалидности. Крайне нужна помощь, не бесплатно $. Не мошенничество, проговорим все нюансы, чтобы было удобно и полезно обеим сторонам"

Или другое:

"Ищу незнакомую женщину с группой 1-2 инвалидности, крайне нужна помощь для моего мужа, обсудим все нюансы. Чтобы было удобно, желательно, чтобы был город Коломыя".

За фиктивный брак готовы платить меньше, чем за справку: от 2 до 3 тысяч долларов.

Однако по словам уполномоченного Кабмина по правам лиц с инвалидностью Татьяны Баранцовой, для женщин, решивших таким образом заработать денег, существует огромная угроза.

"Есть люди, которые не могут сами принять решение или имеют маленький жизненный опыт, а им предлагают жениться, чтобы уехать за границу. Даже есть группа в соцсетях. Но кто будет нести ответственность за выехавшую женщину? Я получала письма от женщин, которые женились на человеке, которого недолго знали, и уехали за границу. И там у них возникали проблемы, потому что она человеку не нужна там. Соглашаясь на такой фиктивный брак, женщина может попасть в ловушку", — подчеркивает правительственная уполномоченная в комментарии "Телеграфу".

Масштабы проблемы

Оценить настоящие масштабы такого теневого бизнеса достаточно сложно. В Пограничной службе говорят о тысячах уклоняющихся по поддельным документам.

"За время действия военного положения и тех ограничений, которые начали действовать в отношении мужчин от 18 до 60 лет, в пунктах пропуска нашими инспекторами разоблачено около 6 тысяч человек, которые пытались использовать для пересечения государственной границы поддельные документы. Оперативные сотрудники ГПСУ в таких случаях вместе с другими правоохранителями, пытаются установить схемы и организаторов, кто такие документы людям подделывает", — комментирует "Телеграфу" представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Но сколько из этих 6 тысяч человек пытались уехать именно по фейковым документам, связанным с инвалидностью, такой статистики пограничники не ведут.

Что же касается попечительства, то в Верховной Раде насчитали около 2 миллионов случаев.

И что делать в таком случае?

"Есть два пути решения проблемы. Первый — банальный, но очень тяжелый: надо системно бороться с коррупцией, потому что она у нас глобализирована. Второй — создание системного, адекватного, однозначного законодательства. Потому что получается так, что на одном пограничном пункте прислушиваются только к закону Украины, на втором к постановлению Кабмина, а на третьем к непроверенному толкованию Минобороны", — резюмировал Валерий Сушкевич.