Мобилизация и освобождение из плена: в Раде назвали "новинки" от мошенников

Новой темой у аферистов стали сообщения на телефон с информацией о начислении денежной помощи от государства

В Украине аферисты продолжают придумывать новые схемы обмана людей, несмотря на полномасштабную войну. В частности, очень распространенными сейчас стали: денежная помощь от государства, СМС-сообщения из военкомата, поиск пропавших без вести и т.д.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Александр Куницкий.

"Из новинок? После вторжения РФ злоумышленники рассылают сообщения на телефоны с информацией о начислении денежной помощи от государства. А дальше уже дело техники: для получения денег необходимо перейти по определенной ссылке, ввести персональные данные и банковскую информацию, и уже через мгновение мошенники снимают средства. Другой схемой, надиктованной войной, является СМС-сообщение мошенников якобы из военкоматов о мобилизации и предложение за большую сумму удалить вас из баз призывников. Также звонят родственникам пленных военнослужащих или пропавших без вести, – сказал политик.

Больше о мошеннических схемах и расследовании незаконной деятельности колл-центров и финансовых пирамид читайте в статье "Телеграфа": "Ваш родственник попал в беду": нардеп предупредил о стремительном росте мошеннических колл-центров".

Ранее мы писали, чтобы выманить деньги у людей мошенники "модернизируют" свои схемы, согласно ситуации в стране и потребностям граждан, идут на разные уловки и используют разные способы давления.