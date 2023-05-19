Что нельзя делать во время общения в мессенджерах: мошенники всегда начеку

Этой информацией делиться точно не стоит

Всегда следует быть внимательным к содержимому, которым люди делятся в социальных сетях и мессенджерах, поскольку этот контент хранится длительное время. Соблюдение некоторых предосторожностей позволит пользователям повысить безопасность своей личной информации.

Эксперты сайта itechua рассказали о важности осознанного обращения с личной информацией с целью поддержания безопасной и спокойной коммуникации в онлайн-среде.

Как обезопасить себя в мессенджерах

Для обеспечения приватности лучше использовать никнейм вместо разглашения полного имени. Рекомендуется не раскрывать конфиденциальные документы, такие как паспорта, лицензии или информацию о банковских картах. Также следует быть осторожным с личными фотографиями и видеозаписями, поскольку они могут быть использованы мошенниками. Они могут получить доступ к сообщениям, отправленным через популярные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, поскольку эти сообщения хранятся на серверах бесконечно долго.

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