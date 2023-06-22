"Вы выиграли приз": нардеп назвал наиболее распространенные виды мошенничества в Украине

"Вы выиграли приз" или "можете купить по выгодным ценам", также являются популярными схемами мошенничества, говорит нардеп.

Во время войны в Украине начало стремительно расти количество колл-центров по "разводу" людей на деньги. Люди становятся жертвами киберпреступников по всей стране. Одна из самых популярных схем обмана – это сообщение родным, что "ваш родственник попал в беду".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Александр Куницкий.

Схема "ваш родственник попал в беду" одна из самых распространенных, говорит нардеп.

Это одна из самых распространенных схем обмана. Мошенники под видом врача или работника полиции звонят по телефону и "любезно" предлагают помочь "решить проблему" или избежать ответственности. Конечно, не бесплатно. Это тот случай, когда срабатывает эффект неожиданности, поэтому никто даже не пытается выяснить ситуацию, а быстро перечисляет средства на указанную карточку. Именно на это и рассчитывают аферисты», — говорит политик.

Отвечая на вопрос, на какие еще схемы ведутся украинцы, нардеп сказал, что еще одна популярная разновидность мошенничества — "вы выиграли приз" или "можете купить по выгодным ценам".

В обоих случаях аферисты просят жертву перевести определенную сумму на банковскую карту, и после этого вы, конечно же, ничего не получите. Правда, любителям скидок иногда все же поступает заказанный товар, но по завышенным ценам. Например, лекарства, приобретенные в онлайн- аптеках за 500 грн, которые на самом деле стоят 30-40 грн ", — отметил глава ВСК.

Больше о мошеннических схемах и расследовании незаконной деятельности колл-центров и финансовых пирамид читайте в статье "Телеграф": " Ваш родственник попал в беду": нардеп предупредил о стремительном росте мошеннических колл-центров "

Ранее Телеграф писал, как мошенники наживаются на чувствах украинцев.И даже полномасштабная война не стала поводом для аферистов прекратить преступную деятельность. Напротив, пользуясь новыми возможностями, например махинациями на помощь военным, правонарушители решили наживаться на горе или переживаниях своих сограждан.