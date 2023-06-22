"Ваш родственник попал в беду": нардеп предупредил о стремительном росте мошеннических колл-центров

В этом году жертвами киберпреступлений на сумму около 15 млн грн стали более 10 тысяч граждан

Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая расследует незаконную деятельность колл-центров и финансовых пирамид. Она будет действовать в течение года.

С какими случаями мошенничеств сталкиваются украинцы во время войны и как от них уберечься, "Бизнес Телеграфу" рассказал глава ВСК Александр Куницкий.

— Какую динамику мошенничества колл-центров наблюдаете?

— К сожалению, в Украине существует большое количество колл-центров по "разводу" людей на деньги. Их количество во время войны стало стремительно расти. С начала работы ВСК стало известно более 1500 таких "офисов", специализирующихся на обмане и злоупотреблении доверием населения. Причем, это не одна разветвленная организация с едиными лидерами. Столицей "телефонного мошенничества" является Днепр, однако большое количество колл-центров сконцентрировано и в Киеве. ВСК, наверное, станет первым государственным органом, пытающимся подсчитать цифру существующих офисных мошенников и сумму ущерба, нанесенную гражданам.

Александр Куницкий возглавляет ВСК, которая расследует незаконную деятельность колл-центров и финансовых пирамид

— Мошенники выходят за пределы Украины в своей деятельности?

– Да, жертвами финансовых аферистов становятся люди не только из всех уголков Украины, но даже те, кто проживает в других странах мира. Известны случаи обманутых украинских переселенцев в Польше, граждан Израиля и стран ЕС, даже США. Мошенники звонят по телефону всюду, где имеют свои наработанные базы.

— Удается вернуть деньги обманутым?

— Безжалостно обманутые люди никогда не смогут вернуть свои деньги. Именно из-за множества таких случаев возникла необходимость в создании комиссии, которая будет осуществлять контроль и расследование такой деятельности.

— Расскажите о наиболее распространенных случаях аферизма?

— Аферисты звонят своим жертвам под разными предлогами, однако конечную цель преследуют одну — обмануть доверчивых граждан. Для этого они обманным путем узнают данные банковских карт, чтобы потом опустошить их, или пытаются "войти в доверие", чтобы люди добровольно перевели свои деньги на указанные счета. Звонят аферисты и на случайные номера, и на определенные, когда им известна такая информация о человеке.

— Как часто задействуют схему "ваш родственник попал в беду"?

— Это одна из самых распространенных схем обмана. Мошенники под видом врача или работника полиции звонят по телефону и "любезно" предлагают помочь "решить проблему" или избежать ответственности. Конечно, не бесплатно. Это тот случай, когда срабатывает эффект неожиданности, поэтому никто даже не пытается прояснить ситуацию, а быстро переводит средства на указанную карточку. Именно на это и рассчитывают аферисты.

— На какие схемы ведутся украинцы?

— Еще одна популярная разновидность мошенничества — "вы выиграли приз" или "можете купить по выгодным ценам". В обоих случаях аферисты просят жертву перевести определенную сумму на банковскую карту, и после этого вы, конечно, ничего не получите. Правда, любителям скидок иногда все же поступает заказанный товар, но по завышенным ценам. Например, лекарства, приобретенные в онлайн-аптеках за 500 грн, которые на самом деле стоят 30-40 грн.

— Какими способами давления пользуются мошенники?

— Чтобы выманить деньги у своих жертв, аферисты представляются работниками банка и, запугивая блокировкой счетов и приостановкой транзакций, предлагают пройти верификацию и назвать пин-код и срок действия карты. Этих данных достаточно, чтобы опустошить счет. Базовые схемы мошенничества по телефону остаются неизменными уже на протяжении нескольких лет. Их только "модернизируют" под ситуацию в стране и нужды граждан.

— Какие способы обмана появились после 24 февраля 2022 года?

— Из новинок? После вторжения рф злоумышленники рассылают сообщения на телефоны с информацией о начислении денежной помощи от государства. А дальше дело техники: для получения денег необходимо перейти по определенной ссылке, ввести персональные данные и банковскую информацию, и уже через мгновение мошенники снимают деньги со счетов обманутых граждан. Другой схемой, надиктованной войной, является СМС-сообщение мошенников якобы из военкоматов о мобилизации с предложением за большую сумму удалить вас из баз призывников. Также звонят по телефону родственникам пленных военнослужащих или пропавших без вести и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена.

— Услуга "выезд за границу" еще популярна?

— Чего только ни предлагают изобретательные аферисты: перевозку всех желающих за границу, эвакуацию из опасных прифронтовых районов, продажу несуществующих домов, фейковые программы поддержки, выдуманное волонтерство. Но объединяет их одно: как только клиент платит аванс дельцам, так сразу они исчезают с деньгами и персональными данными жертв.

— Есть ли актуальная статистика мошенничеств?

— Только в 2023 году работники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и оперативниками Департамента уголовного розыска ликвидировали масштабную мошенническую схему, по которой воры, получив доступ к счетам, обманули более 10 тысяч граждан и присвоили себе около 15 млн гривен. Однако точное количество тех, кто попал на удочку мошенников, и какую сумму удалось выманить у доверчивых украинцев, пока не установлено.

— Как ВСК узнает масштабы проблемы?

— Собственно, главная цель ВСК и есть — узнать, сколько на сегодняшний день обманутых людей, какой суммой удалось завладеть мошенникам, какое количество колл-центров существует и как работают правоохранительные органы. Я отслеживаю, что недостаточно внимания они на это обращают. Поэтому ВСК направила ряд обращений в органы государственной власти — Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины, Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Министерство иностранных дел, Государственную судебную администрацию, Департамент киберполиции Национальной полиции, Департамент полицейского сотрудничества Национальной полиции, экспертные службы — с просьбой предоставить информацию о количестве обращений от граждан, количестве возбужденных и закрытых уголовных производств и о том, какими были действия правоохранительных органов в этих случаях.

— Какие законодательные изменения усилят борьбу с мошенничеством?

— ВСК планирует внести в законодательное поле четкое определение термина "колл-центр", также предлагаем несколько наработанных законопроектов для внесения изменений в Уголовный кодекс Украины и законодательство о деятельности банковской сферы, чтобы усилить ответственность за действия, содержащие признаки мошенничества.

— Конкретизируйте, пожалуйста.

— Недавно был представлен на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в статьи 190 и 289 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за совершение преступлений в условиях военного и чрезвычайного положения", автором которого стал член нашей ВСК Максим Павлюк. Законопроект затрагивает и колл-центры. Предлагается удвоить ответственность за мошенничество. Это только первый шаг ВСК по борьбе с этим злом.

— Как не стать обманутым? Дайте советы нашим читателям.

— "Клюнуть" на уловки мошенников может кто угодно, даже тот, кто хорошо знаком со схемами. Все зависит от ловкости и умения афериста убеждать. Главное правило, как не попасть в руки мошенников: проверять любую информацию или вообще не вести разговоров с аферистами, а сразу класть трубку. В перспективе это сэкономит ваши деньги и сохранит ваши нервы.