"Дай 200 гривен, а получишь 400": украинцы попались на примитивное мошенничество

На странице мошенницы всего три сообщения и предложения об 11 годах по теме финансов

В Украине работает новая мошенническая схема. В этот раз злоумышленники решили не мудрствовать с сочинением фейковых биографий, в чем подозревают известного психолога Спартака Субботу. Они просто просят деньги у доверчивых украинцев и обещают вернуть вдвое больше.

О том, как попала на крючок аферистов, рассказала Анна из города Днепр, сообщает "AНДРИЮК ONLINE". Женщина рассказывает, что в Instagram она увидела в сторис своих друзей Софию Бойчукову, которая "может перемножить ваши деньги в 2 раза". Соответственно предлагала сбросить ей 200 гривен, а получить 400 грн позже.

"Я заинтересовалась этой темой и решила ради эксперимента сбросить 300 грн, чтобы потом вывести 600 и задонатить в фонд помощи животным. Ждать нужно было 72 часа, но и через неделю деньги никто не сбросил", — говорит Анна.

София оправдывалась тем, что есть проблемы с лимитами карт, обещала вернуть деньги, но впоследствии просто перестала отписывать. По словам потерпевшей, аферистка работает не одна, у нее есть "учащиеся", ведущие свою деятельность по той же схеме.

"Пока до других городов это не дошло, но Днепр и Павлоград уже бросили. Люди верили, пока она не начала всех массово игнорировать", — говорится в сообщении.

Также Анна подозревает, что это может быть группировка людей, которая бросает людей на деньги. Также предполагает, что они из России, потому что почта у Софии Бойчуковой русская. В комментариях люди поражены наивностью людей, которые повели себя на такую примитивную схему, где человек просто просит деньги, обещая их приумножить "неоткуда".

Напомним, что в Украине мошенники создают гораздо более сложные схемы. К примеру, на аферу с родственницей знакомого военного попал даже известный бизнесмен.

Группа подобных мошенников была обнаружена в колонии на Ровенщине. Они предлагали информацию о пленных военных в обмен на деньги.