Украинский журналист, блогер, публицист и политический деятель Виктор Трегубов рассказал, как мошенники смогут использовать ИИ для обмана людей

Что касается нейросетей. Очень иронично, что хотя они действительно еще некоторое время не дотянутся до хороших художников или копирайтеров, они уже, в принципе, готовы подменить массовых.

И не только художников. Вот, возьмем, к примеру, блоги.

Одно ФБ-комьюнити, которое я уже дважды вспоминал у себя на ФБ, набивает подписчиков тупорылыми вопросами типа "Что можно делать в душе на первую букву вашего имени". И параллельно задает ряд вопросов, которые странным образом совпадают со стандартными ответами для восстановления паролей. Кто-то считает, что он рубит фишку и в комментах смеется над тупыми вопросами, но это все равно на руку странице — ведь она выпадает в лентах его друзей. Процесс идет.

Ирония в том, что для того, чтобы сделать такое комьюнити, набить ему дофигаллион подписчиков и взломать аккаунты нескольким тысячам с ним, вообще не нужен человек. Как раз с такой задачей нейросеть справится быстрее и эффективнее. Человеку достаточно будет просто перепродать взломанные аккаунты и страницу с дофигаллионом подписчиков. И поставить сети задачу создать еще одну такую же. Хоть десять.

То есть мы живем в те уникальные времена, когда роботы вот-вот отберут даже такую интимную сферу человеческого бытия, как развод на бабло и мошенничество на доверии.

С таким успехом следующие на вылет – политтехнологи. Половину из украинских скрипт может заменить хоть сегодня. А так скоро и цифрового Поворознюка в Раду выберем.

Источник: пост Трегубова в Facebook.