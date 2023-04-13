"Дай 200 гривень, а отримаєш 400": українці повелися на примітивне шахрайство

На сторінці шахрайки лише три дописи та речення про 11 років у темі фінансів

В Україні працює нова шахрайська схема. Цього разу зловмисники вирішили не мудрувати із вигадуванням фейкових біографій, у чому підозрюють відомого психолога Спартака Суботу. Натомість вони просто просять гроші у довірливих українців і обіцяють повернути удвічі більше.

Про те, як потрапила на гачок аферистів розповіла Анна з міста Дніпро, повідомляє "AНДРІЮК ONLINE". Жінка розповідає, що в Instagram вона побачила у сторіс своїх друзів Софію Бойчукову, яка "може перемножити ваші гроші в 2 рази". Відповідно, пропонувала скинути їй 200 гривень, а отримати 400 грн пізніше.

"Я зацікавилася цією темою і вирішила заради експерименту скинути 300 грн, щоб потом вивести 600 і задонатити в фонд допомоги тваринам. Чекати треба було 72 години, але і через тиждень гроші ніхто не скинув", — говорить Анна.

Софія виправдовувалася тим, що є проблеми з лімітами карток, обіцяла повернути гроші, але згодом просто перестала відписувати. За словами потерпілої, аферистка працює не одна, у неї є "учні", які ведуть свою діяльність за тією ж схемою.

"Поки що до інших міст це не дійшло, але Дніпро та Павлоград вже кинули. Люди вірили, поки вона не почала всіх масово ігнорувати", — йдеться у повідомленні.

Також Анна підозрює, що це може бути угрупування людей, яке кидає людей на гроші. Також припускає, що вони з росії, бо пошта у Софії Бойчукової російська. В коментарях люди вражені наївністю людей, які повелися на таку примітивну схему, де людина просто просить гроші, обіцяючи їх примножити "нізвідки".

Нагадаємо, що в Україні шахраї створюють набагато складніші схеми. До прикладу, на аферу з родичкою знайомого військового потрапив навіть відомий бізнесмен.

Групу подібних шахраїв виявили у колонії на Рівненщині. Вони пропонували інформацію про полонених військових в обмін на гроші.