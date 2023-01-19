Замість радості купа стресу: шахраї через OLX продали українці цуценя з небезпечною хворобою

Жінка каже, що вона не перша жертва шахрая

Жінка з Вінницької області вирішила порадувати дитину завівши цуценя лабрадора, проте потрапила на вудку шахраю, що вилилося у вкрай сумний досвід.

Своєю історією поділилася користувачка мережі Тетяна Дубинецька у Facebook-спільноті "Лабрадори Ретривери України".

За словами жінки, її дочка давно хотіла завести собаку, а тому вона вирішила здійснити її мрію та зв’язалася з одним із розплідників через сайт OLX.

"В оголошенні було написано, цуценята з усіма документами, щеплені, чиповані, розплідник існує понад вісім років, доставляють цуценят по всій Україні, і проводять подальший супровід у зростанні", — написала вона.

Дубинецька зазначила, що 11 січня вона зустрілася із заводчиком, який швидко віддав їй цуценя та документи, попередив, що тварина може замерзнути, забрав гроші та поїхав.

Однак через кілька годин жінка почала помічати недобре, оскільки щеня продемонструвало всі ознаки хвороби. Дзвінок заводчику не допоміг, чоловік запевнив, що з твариною все гаразд і придумав безглузді виправдання.

Візит до ветеринара підтвердив побоювання, а спеціалісти діагностували вірусний ентерит. На четвертий день собаку забрали до стаціонару, а на п’ятий вона померла.

Дзвінок заводчику знову закінчився нічим, бо чоловік запевнив, що віддав здорове щеня.

"Пізніше я дізналася, що я далеко не перша з подібною ситуацією. Але цього горе заводчика багато хто знає, як шахрая", — зазначила вона і додала, що всі документи виявилися підробкою.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Павлограді водій автобуса намагався вигнати волонтерів, які беруть участь у рятувальних операціях із собаками. Чоловік наполегливо не хотів пускати тварин у салон і навіть учинив скандал через це.