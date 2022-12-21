"Воджу людей, а не псин": волонтерів із собаками-рятувальниками не хотіли впускати в автобус у Павлограді (відео)

На водія написали скаргу

У Павлограді (Дніпропетровська область) водій автобуса вчинив справжній скандал і почав ображати волонтерів, які беруть участь у пошукових операціях.

У мережі обговорюють неприємну ситуацію, що виникла в одному із автобусів міста. За даними автора поста, дві дівчини-волонтерки з Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарес" поверталися з тренування разом зі своїми собаками, проте коли вони хотіли сісти у громадський транспорт, то зіткнулися з проблемами. Справа в тому, що водій транспортного засобу почав виганяти дівчат через їхні чотириногі помічники.

"Водій ображає їх, не пускає в салон, потім, коли одна з дівчини в салон все ж таки потрапляє — зачиняє двері перед іншою. Залишивши її на зупинці — на морозі!", — стверджує автор поста.

Автор посту розповідає, що протягом шляху чоловік кричав і заявив, що наступного разу більше одного собаки не братиме, бо "возить людей, а не псин". Зазначається, що навіть слова про те, що ці собаки рятувальники шукають, зокрема, полеглих воїнів водій вирішив ігнорувати.

"Називав мене хворий, що я ту війну взагалі не бачила", — йдеться у пості.

Наголошується, що загін займається пошуками загиблих у Донецькій, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Дівчата зараз проходять тренування перед черговою поїздкою до прифронтових міст. Волонтери залишили скаргу на "Гарячій лінії" міського голови

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