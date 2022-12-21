"Найтупіша відмазка": Kalush відповів на скандал із треком "рускім би не дала" і ще більше розгнівав мережу

Лідер гурту Kalush Orchestra спробував все пояснити, але українцям це не сподобалося

Днями мережу сколихнув скандал за участю популярних реперів Kalush (Олег Псюк) та Skofka (Володимир Самолюк) через їх новий хіт "Батьківщина". В одному із рядків українці побачили сексизм. Зазначимо, що Skofka намагався порозумітися слухачам відразу в коментарях, а Олег Псюк відповів лише наступного дня.

Свій коментар із цього приводу лідер Kalush Orchestra опублікував на своїй сторінці в Інстаграм. Музикант зазначив, що спочатку в тексті було закладено зовсім інше значення від того, що ви почули.

"Я писав про ДІМ, а не про дівчину. ДІМ би не дала, ДІМ би не ВІДдала, тому що любить! Загалом, я мав на увазі: — Воля — це дівчина, що любить свій ДІМ, свою Батьківщину, (трек цей ж про неї, а не про дівчину) і цей ДІМ вона б не віддала "росіянам" — пояснив Псюк.

Музикант визнав, що невдало скоротив слово, через що і побачили іншу суть, і просив вибачення. А також попросив слухачів поставитися до цього з розумінням, бо цей трек був зроблений для українців, для України.

"Дуже дивно було б, якби ми спеціально вирішили вкласти такий поганий зміст, і "вистрілити собі в ногу"... У будь-якому випадку, цей трек з гарним посилом, і це зрозуміло кожній свідомій людині. Шкода, що є ті, хто таке" складний для України час розганяє ворожість усередині нашої "Батьківщини" у прямому та переносному значенні" — додав артист.

На захист свого колеги встав також репер Skofka. У коментарі він зазначив, що вони зовсім не думали, що один рядок із треку може читатися прикро. Також він пообіцяв, що вони обов’язково зроблять висновки із цієї ситуації.

"Приносимо вибачення щиро! Але я сподіваюся, що ви розумієте, що те, що там чується, не могло і близько бути туди закладено, тому що самі собі, треку, людям, Батьківщині зробити гірше точно не хотіли. Це абсурд закладати в такий трек один рядок, який повністю протилежний за змістом цілої пісні" — написав репер.

KALUSH x SKOFKA — Батьківщина

І якщо частина фанів таки поставилася "з розумінням", то багатьох користувачів відповідь Kalush розлютила ще більше. Мережа обурена через те, що свою помилку музикант "переводить" у "пошуки зради", і неправильне розуміння його текстів слухачами, при цьому визнавши, що він свідомо скоротив слова. Загалом у коментарі Псюка українці побачили формулювання "ви самі винні, що неправильно почули мою пісню".

Нагадаємо, у 2022 році український гурт Kalush Orchestra посів перше місце на "Євробаченні". Саме мамі фронтмен гурту Олег Псюк присвятив пісню "Стефанія", з якою виступив на конкурсі. А нещодавно стало відомо, хто представить Україну на "Євробаченні-2023".