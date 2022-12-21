"Тупейшая отмазка": Kalush ответил на скандал с треком "рускім би не дала" и еще больше разгневал сеть

Лидер группы Kalush Orchestra попытался объясниться, но украинцам это не понравилось

На днях сеть всколыхнул скандал с участием популярных реперов Kalush (Олег Псюк) и Skofka (Владимир Самолюк) из-за их нового хита "Батьківщина". В одной из строчек украинцы углядели сексизм. Отметим, что Skofka пытался объясниться слушателям сразу в комментариях, а Олег Псюк ответил только на следующий день.

Свой комментарий по этому поводу лидер Kalush Orchestra опубликовал на своей странице в Инстаграм. Музыкант отметил, что изначально в тексте было заложено совсем другое значение, от того что вы услышали.

"Я писал о ДОМе, а не о девушке. ДОМ* бы не дала, ДОМ* бы не ОТдала, потому что любит! В общем, я имел в виду: — Воля — это девушка любящая свой ДОМ, свою Родину, (трек этот же о ней, а не о девушке) и этот ДОМ она бы не отдала "русским" — объяснил Псюк.

Музыкант признал, что неудачно сократил слово, из-за чего и была увидена другая суть, и извинился. А также попросил, чтобы слушатели отнестись к этому с пониманием, потому что этот трек был сделан для украинцев, для Украины.

"Очень странно было бы, если бы мы специально решили вложить такое плохое содержание, и "выстрелить себе в ногу"…В любом случае, этот трек с хорошим посылом, и это понятно каждому сознательному человеку. Жаль, что есть те, кто в такое сложное для Украины время разгоняет враждебность внутри нашей "Батьківщини" в прямом и переносном смысле" — добавил артист.

В защиту своего коллеги встал также и репер Skofka. В комментарии он отметил, что они вовсе не думали, что одна строка с трека может читаться обидно. Также он пообещал, что они обязательно сделают выводы из этой ситуации.

"Приносим извинения искренне! Но я надеюсь, что вы понимаете, что, то, что там слышится, не могло и близко быть туда заложено, потому что сами себе, треку, людям, Родине сделать хуже точно не хотели. Это абсурд закладывать в такой трек одну строку, которая полностью противоположна по содержанию целой песни" — написал репер.

KALUSH x SKOFKA — Батьківщина

И если часть фанов таки отнеслась "с пониманием", то многих пользователей ответ Kalush разозлил еще больше. Сеть возмущена из-за того, то свою ошибку музыкант "переводит" в "поиски зрады", и неправильное понимание его текстов слушателями, при этом признавши, что он сознательно сократил слова. В общем в комментарии Псюка украинцы увидели формулировку "вы сами виноваты, что неправильно услышали мою песню".

Напомним, в 2022 году украинская группа Kalush Orchestra заняла первое место на "Евровидении". Именно маме фронтмен группы Олег Псюк посвятил песню "Стефанія", с которой выступил на конкурсе. А недавно стало известно, кто представит Украину на "Евровидении-2023".