"Вожу людей, а не псин": волонтеров с собаками-спасателями не хотели впускать в автобус в Павлограде (видео)

На водителя написали жалобу

В Павлограде (Днепропетровская область) водитель автобуса учинил настоящий скандал и начал оскорблять волонтеров, которые участвуют в поисковых операциях.

В сети обсуждают неприятную ситуацию, которая возникла в одном из автобусов города. По данным автора поста, 2 девушки-волонтерки из Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес" возвращались с тренировки вместе со своими собаками, однако когда они хотели сесть в общественный транспорт, то столкнулись с проблемами. Дело в том, что водитель транспортного средства начал выгонять девушек из-за их четвероногих помощников.

"Водитель оскорбляет их, не пускает в салон, потом, когда одна из девушки в салон все же, попадает – закрывает дверь перед другой. Оставив ее на остановке – на морозе!", — утверждает автор поста.

Автор поста рассказывает, что на протяжении пути мужчина кричал и заявил, что в следующий раз больше одной собаки брать не будет, потому что "возит людей, а не псин". Отмечается, что даже слова о том, что эти собаки спасатели и ищут, в частности, павших воинов водитель решил игнорировать.

"Называл меня больной, что я ту войну вообще не видела", — говорится в посте.

Отмечается, что отряд занимается поисками погибших в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Девушки сейчас проходят тренировки перед очередной поездкой в ​​прифронтовые города. Волонтеры оставили жалобу на "Горячей линии" городского головы

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