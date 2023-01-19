Вместо радости куча стресса: мошенники через OLX продали украинке щенка с опасной болезнью

Женщина говорит, что она не первая жертва мошенника

Женщина из Винницкой области решила порадовать ребенка заведя щенка лабрадора, однако попалась на удочку мошеннику, что вылилось в крайне печальный опыт.

Своей историей поделилась пользовательница сети Татьяна Дубинецкая в Facebook-сообществе "Лабрадори Ретривери України".

По словам женщины, ее дочь давно хотела завести собаку, а потому она решила исполнить ее мечту и связалась с одним из питомников через сайт ОЛХ.

"В объявлении было написано, щенки со всеми документами, привитые, чипированные, питомник существует более восьми лет, доставляют щенков по всей Украине, и проводят дальнейшее сопровождение в росте", — написала она.

Дубинецкая отметила, что 11 января она встретилась с заводчиком, который быстро отдал ей щенка и документы, предупредил, что животное может замерзнуть, забрал деньги и уехал.

Однако спустя несколько часов женщина начала замечать неладное, поскольку щенок продемонстрировал все признаки болезни. Звонок заводчику не помог, мужчина заверил, что с животным все хорошо и придумал нелепые оправдания.

Визит к ветеринару подтвердил опасение, а специалисты диагностировали вирусный энтерит. На четвертый день собаку забрали в стационар, а на пятый он умер.

Звонок заводчику опять закончился ничем, так как мужчина заверил, что отдал здорового щенка.

"Позже я узнала, что я далеко не первая с подобной ситуацией. Но этого горе заводчика многие знают, как мошенника", — отметила она и добавила, что все документы оказались подделкой.

Как сообщалось ранее, недавно в Павлограде водитель автобуса пытался выгнать волонтеров, которые участвуют в спасательных операциях с собаками. Мужчина упорно не хотел пускать животных в салон и даже устроил скандал из-за этого.