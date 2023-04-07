Кому війна: відомий бізнесмен став жертвою шахраїв та розповів, як його "розвели"

Шахраї наживаються на почуттях українців

Повномасштабна війна в Україні не стала приводом для аферистів припинити свою злочинну діяльність. Навпаки, користуючись новими можливостями, наприклад, махінаціями на допомозі військовим, правопорушники вирішили наживатися на горі чи переживаннях своїх співгромадян.

Про такий випадок розповів відомий бізнесмен Андрій Федорів, який особисто потрапив в одну з таких "схем".

Все трапилося, коли він проводив важливу онлайн зустріч. У цей момент йому надійшло повідомлення в месенджері із номера дружини його друга, який зараз захищає батьківщину на передовій. У ньому йшлося про те, що вона нібито терміново потребувала грошей, щоб здійснити закупівлю необхідного для чоловіка на фронт. При цьому переказ просили здійснити у криптовалюті.

Природно, бізнесмен не зміг відмовити у допомозі військовому під час війни і переказав свої кошти, проте, на його подив, через короткий проміжок часу чат, з якого було надіслано повідомлення, просто зник.

"Будьте обережні. Кому війна, кому...", — попереджає Федорів.

При цьому варто відзначити, що такий випадок далеко не поодинокий. Цього ж дня про подібний "розвод" написав і відомий волонтер, автогонщик, телеведучий, блогер та музикант Олексій Мочанов.

"Чув, що, як і раніше, є ті, хто ведуться на такі розводи, без дзвінка абоненту і голосового підтвердження. У даному випадку я дуже віддалено знаю людину, і взагалі не знаю аферистів, які клянчать гроші з його явно зламаного акаунту. Будьте пильні і не живіть обманщиків грошима", — розповів Мочанов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що аферисти вигадали нову схему обману українців через пошту.