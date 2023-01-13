Шахраї-архітектори зламали електронну систему, щоб легалізувати незаконні забудови — СБУ

Схему було вчасно викрито

Через несанкціонований доступ до Єдиної державної е-системи у сфері будівництва високопосадовці Національної спілки архітекторів та органи державної влади, місцевого самоврядування, а також члени окремих комерційних структур намагалися легалізувати незаконні забудови та підробляти сертифікати атестації архітекторів. Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Ілля Вітюк під час спільного брифінгу з віцепрем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

В СБУ пояснюють, що йдеться кіберзлам, який міг би узаконити сотні "проблемних" забудов, які були зведені з порушенням чинних вимог і стандартів. Водночас схему було вчасно викрито, тож зловмисникам не вдалося зламати електронну систему. Зловмисники, встановили в СБУ, намагались незаконно отримати гроші через підробку та продаж дозвільних документів представникам будівельного бізнесу. Серед викритих махінацій – незаконні реєстрації об’єктів, які мають порушення державних будівельних норм.

Також Служба безпеки заявляє, що виявила схему видачі підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів. Для цього представник Національної спілки архітекторів передав підконтрольній компанії свій електронний підпис для входу в систему, після чого зловмисники отримали доступ до незаконного редагування раніше виданих сертифікатів. В них змінювали дати і персональну інформацію "атестованого" архітектора і продавали підробку замовникам як новий документ.

"Департамент кібербезпеки СБУ надав відповідні рекомендації фахівцям Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації, які дозволили усунути наявні прогалини в електронній системі", – зазначили в СБУ.

Своєю чергою, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що завдяки створенню Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва держава заощаджує 3 мільярди гривень щорічно. Окрім цього, подальша її робота дозволить запобігати і виявляти ще більше протиправних схем в будівельній сфері і заожадити рекордні мільярди. Він також додав, що цифровізація будівельної сфери в Україні лежить в основі реформи містобудування та законопроекту 5655, який нещодавно прийняв парламент.

За словами міністра, реформа дозволить прозоро та якісно слідкувати за всіма етапами містобудування та не допускати схеми та будь-якої корупційної складової.

Нагадаємо, раніше члени Національної спілки архітекторів активно критикували реформу містобудування та законопроект 5655. Своєю чергою, її підтримали віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, Всеукраїнська асоціація громад, Торгово-промислова палата та багато інших представників бізнесу та експертних середовищ.