Мошенники-архитекторы взломали электронную систему, чтобы легализовать незаконные застройки - СБУ

Речь идет о кибервзломе, который мог бы узаконить сотни "проблемных" застроек

Через несанкционированный доступ к Единой государственной е-системе в сфере строительства высокопоставленные должностные лица Национального союза архитекторов и органы государственной власти, местного самоуправления, а также члены отдельных коммерческих структур пытались легализовать незаконные застройки и подделывать сертификаты аттестации архитекторов. Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк во время совместного брифинга с вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

В СБУ объясняют, что речь идет о кибервзломе, который мог бы узаконить сотни "проблемных" застроек, построенных с нарушением действующих требований и стандартов. В то же время схема была вовремя разоблачена, поэтому злоумышленникам не удалось взломать электронную систему. Злоумышленники, установили в СБУ, пытались незаконно получить деньги из-за подделки и продажи разрешительных документов представителям строительного бизнеса. Среди разоблаченных махинаций – незаконные регистрации объектов, имеющих нарушение государственных строительных норм.

Также Служба безопасности заявляет, что выявила схему выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов. Для этого представитель Национального союза архитекторов передал подконтрольной компании свою электронную подпись для входа в систему, после чего злоумышленники получили доступ к незаконному редактированию ранее выданных сертификатов. В них меняли даты и персональную информацию "аттестованного" архитектора и продавали подделку заказчикам как новый документ.

"Департамент кибербезопасности СБУ предоставил соответствующие рекомендации специалистам Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации, которые позволили устранить пробелы в электронной системе", — отметили в СБУ.

В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что благодаря созданию Единой государственной электронной системы в сфере строительства государство экономит 3 миллиарда гривен ежегодно. Кроме того, дальнейшая ее работа позволит предотвращать и выявлять еще больше противоправных схем в строительной сфере и сэкономить рекордные миллиарды. Он также добавил, что цифровизация строительной сферы в Украине лежит в основе реформы градостроительства и законопроекта 5655, недавно принятого парламентом.

По словам министра, реформа позволит прозрачно и качественно следить за всеми этапами градостроительства и не допускать схем и какой-либо коррупционной составляющей.

Напомним, ранее члены Национального союза архитекторов активно критиковали реформу градостроительства и законопроект 5655. В свою очередь, ее поддержали вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, Всеукраинская ассоциация общин, Торгово-промышленная палата и многие другие представители бизнеса и экспертных сред.