Обман при поиске работы: ТОП-3 схем в Интернете

На фоне войны все чаще на рынке труда стали орудовать мошенники, они зовут украинцев помогать им обманывать других

На фоне падения рынка труда в войну доля предложений от мошенников увеличилась, чем подсветила проблему. Соискатели стали чаще жаловаться на вакансии, которые вводят в заблуждение и мешают поиску надежной работы.

Об этом сообщает сервис поиска работы Work.ua, который в августе-октябре выявил более 600 объявлений от мошенников, на деле представлявшихся надежными работодателями.

Наиболее популярными схемами у таких мошенников стали – брачные агентства, стриминговые сервисы и криптомошенничества.

Брачные агентства

Маскируются под переводческие компании. Публикуют вакансии "Переводчик", "Оператор ПК", "Оператор чата", "Менеджер переписки с клиентами", "Менеджер по работе с клиентами". На своих сайтах "романтично" называют вакансию "Менеджер по созданию пар". Привлекают внимание фразами "Доход неограниченный и зависит от вас", "Заработок с первой недели", "С нами вы станете финансово независимыми", "Работайте с любого места без привязки к офису", "Акция! Пройди успешно обучение на эту должность и получи 2000 грн". Предлагают зарплату от 20000 до 150000 грн даже без знания английского и опыта.

Когда кандидат отзывается, выясняется, что работа заключается в извлечении денег из иностранцев, желающих познакомиться с украинками.

Стриминговые сервисы

Публикуют вакансии "Блогер, ведущая эфиров/трансляций, стример, модель". Используют фразы "Дистанционная работа по любому месту с графиком, который вы сами выбираете", "Для талантливых и харизматичных девушек и парней", "Общайся с единомышленниками и зарабатывай на этом деньги", "Сможешь продвигать свою страницу в соцсетях", "Конкурсы для новых стримеров, на которых вы можете выиграть деньги. Обещают зарплату от 30000 до 100000 грн без требований к опыту или навыкам, кроме харизмы и умения поддержать разговор.

При детальном изучении таких предложений оказывается, что один из основных способов заработка – донаты зрителей в благодарность за контент. Фактически это не вакансия, по которым компании ищут себе людей на работу в традиционном смысле этого слова.

Криптомошенники

Криптомошенники позиционируют себя как финансовые, аутсорсинговые, консалтинговые компании, маркетинговые/рекламные агентства. Выглядят как успешные бизнесы, например: Мы международная консалтинговая компания, которая уверенно работает и лидирует уже более 8 лет на рынке. При попытке найти что-то об этой компании в интернете – никакой информации или отзывов нет, будто таковой не существует.

Публикуют вакансии "Менеджер по работе с клиентами", "Менеджер по продажам", "Retention-менеджер", "Аккаунт-менеджер". В условиях вакансии говорят, что нужно консультировать и продавать услуги только заинтересованным клиентам. Описание вакансии может иметь ошибки и небрежное оформление.

Готовы брать на работу людей от 18 лет даже без опыта, но с желанием развиваться. Обычно требуют знания английского и европейского языка. Заманивают соискателей с помощью розыгрышей макбуков, айфонов и других драгоценных подарков. Предлагают высокую зарплату от 21000 до 100000 грн с привязкой к курсу доллара.

В большинстве своем не дают никаких данных о себе. Просьбы предоставить дополнительную информацию игнорируют или отписываются: "Документов сейчас нет, сайт в разработке" и т.д. Но иногда имеют "на коленках" созданные сайты для отвода глаз. Для общения предлагают перейти в почту или в мессенджер.

Криптомошенники предлагают вложить деньги в биржевые инвестиции. Обычно у них есть базы людей, которые, например, когда-то инвестировали в криптовалюту. Далее сотрудники таких компаний в телефонных разговорах "промывают мозги" украинцам и гражданам других европейских стран и побуждают их к вкладу. Если денег у человека для вклада нет, то "помогают" оформить на его имя микрозайм. Одурманенные возможностью легко обогатиться, люди сами диктуют свои данные паспорта и карты. Конечно, "горе-инвестор" не получает никаких выплат и не может вернуть свои вложения обратно.

Как уберечься?

почитайте отзывы о компании, найдите ее сайт.

никому не перечисляйте деньги.

никому не отправляйте паспортные данные и код вашей банковской карты.

не регистрируйтесь на неизвестных сервисах и не проходите верификацию.

всегда включайте критическое мышление – если человек не предоставляет никакой информации о компании, вероятнее всего, это мошенник.

Также часто свидетельствуют о лжи такие формулировки как:

вложите 100 грн. и получите 500 грн.

отправьте нам 100 грн, чтобы мы вам отправили документы/материалы.

получите 100 грн за 20 минут.

можно работать дома с помощью мобильного телефона и легко зарабатывать от 1000 до 8000 гривен в день, зарплата будет выплачена в тот же день.

аренда аккаунтов Facebook и других соцсетей и известных сервисов.

хороший заработок пишите в личные (без номера телефона и названия организации).

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Тем временем в рамках подготовки к зиме мошенники уже придумали новую схему обмана украинцев.