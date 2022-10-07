Работы становится больше: Топ-5 профессий по которым проще всего найти работу

Работы становится больше, но по-прежнему недостаточно

Количество актуальный вакансий о трудоустройстве в Украине продолжает расти каждый месяц. Так, в сентябре число вакансий выросло на 16% в сравнении с августом до 56 554. Правда в августе темпы роста были выше – 20%. Об этом сообщает портал Work.ua.

Как и прежде больше всего вакансий в таких областях как:

Киевская – 16 857;

Львовская – 6 530;

Днепропетровская – 4 873;

Одесская – 3 256$

Ивано-Франковская – 1 974 вакансий.

Также растет количество вакансий в пострадавших от боевых действий регионах — Харьковская (25%), Николаевская (22%) и Черниговская (23%) области.

Кого ищут чаще всего

Также не изменился и состав наиболее актуальных для работодателей профессий:

менеджеров по продажам — 4 348 вакансий;

продавцов-консультантов — 4 120 вакансий;

бухгалтеров — 1 900 вакансий;

водителей — 1 885 вакансий;

поваров – 1 804 вакансий.

Больше всего вакансий предлагают в категориях: "Сфера обслуживания" (10 394), "Рабочие специальности, производство" (9 074), "Продажи, закупки" (8 536), "Розничная торговля" (5 880), "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (5198 вакансий).

В какой отрасли вакансий больше всего

Работники получат преимущество

При этом сами украинцы стали реже искать дистанционную работу (на 15%), и больше всего искателей работы – более 27 тысяч, в Киевской области. При этом на объявления о работе от работодателей отзываются все реже, что обусловлено оттоком работников как в армию, так и эмиграцией с началом войны.

"Для работодателя это означает, что уже искатель будет иметь преимущество на рынке труда, учитывая условия и желаемый уровень зарплаты", — констатируют в Work.ua.

Зарплата в 15 тысяч – норма

Но пока это преимущество не отразилось на росте зарплат, как и прежде средняя зарплата по Украине держится на уровне 15 000 грн. В регионах уровень оплаты труда также прежний, разве что немного упал он на Харьковщине:

Днепропетровская область — 14 500 грн (+4%);

Львовская область — 14 250 грн (+2%);

Харьковская область — 14 000 грн (-7%);

Киевская область — 17 500 грн (без изменений);

Одесская область — 15 000 грн (без изменений).

Впрочем, у представителей ряда профессий зарплата гораздо выше, к примеру помимо IT-сферы это:

специалист по рекламе – 60 000 грн;

водитель-международник — 40 000 грн;

визовый менеджер — 35 000 грн;

зубной врач — 30 000 грн;

рихтовщик — 30 000 грн;

риелтор — 30 000 грн.

Однако в целом украинцы не слишком довольны рынком труда – каждый второй хочет сменить место работы и все хотят зарплат не менее 20 тысяч гривен.