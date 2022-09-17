Рынок труда военного времени: каждый второй украинец хочет сменить работу и зарплату в 20 тысяч

Украинцев не устраивает их сегодняшняя работа и зарплата

Как показал сентябрьский опрос портала OLX Работа, более 20% украинцев уже сменили профессию в период военного времени. Почти 49% опрошенных находятся в поиске работы и готовы перепрофилироваться. Смена работы или профессии в большинстве своем связаны с желанием получить большую заработную плату – не менее 20 тысяч гривен.

Искать работу украинцы предпочитают через онлайн платформы (60% случаев) и знакомых (20% случаев), а вот услуги Государственной службы занятости востребованы лишь у 5% соискателей.

В военное время, у работодателей и соискателей работы наиболее популярны такие сферы как:

розничная торговля/продажи/закупки – чаще всего ищут менеджеров по продажам и продавцов с зарплатой от 10 до 15,5 тыс. грн.;

логистика/склад/доставка – наиболее востребованы водители и таксисты с оплатой труда от 25 тыс. грн для таксистов до 44 тысяч — дальнобойщикам;

производство/рабочие специальности – больше всего спрос на швей, которым готовы платить даже без опыта работы до 13,5 тыс. грн.

Также на портале выработали рекомендации для желающих сменить профессию:

получите максимально полную информацию о сферах, которые есть на рынке и сейчас активно развиваются;

постройте воображаемую матрицу интересно/неинтересно, перспективно/неперспективно.

выделите 10 приоритетных направлений.

сравните собственные знания, навыки и опыт и попытайтесь "ощутить" или смоделировать свою возможную роль в каждой сфере.

выберите 3 основных направления, максимально соответствующих плану вашего будущего.

В будущем 2023 году, по прогнозам Кабмина, средняя зарплата в Украине вырастет до 18500 гривен, но украинцы не станут жить богаче.