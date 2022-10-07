Роботи стає більше: Топ-5 професій за якими найпростіше знайти роботу

Роботи стає більше, але, як і раніше, недостатньо

Кількість актуальних вакансій щодо працевлаштування в Україні продовжує зростати щомісяця. Так, у вересні кількість вакансій зросла на 16% порівняно з серпнем до 56 554. Щоправда, у серпні темпи зростання були вищими – 20%. Про це повідомляє портал Work.ua.

Як і насамперед найбільше вакансій у таких областях як:

Київська – 16857;

Львівська – 6530;

Дніпропетровська – 4873;

Одеська – 3 256$

Івано-Франківська – 1 974 вакансії.

Також зростає кількість вакансій у регіонах, що постраждали від бойових дій, — Харківська (25%), Миколаївська (22%) та Чернігівська (23%) області.

Кого шукають найчастіше

Також не змінився склад найбільш актуальних для роботодавців професій:

менеджерів з продажу — 4 348 вакансій;

продавців-консультантів — 4 120 вакансій;

бухгалтерів – 1 900 вакансій;

водіїв – 1 885 вакансій;

кухарів – 1 804 вакансії.

Найбільше вакансій пропонують у категоріях: "Сфера обслуговування" (10 394), "Робочі спеціальності, виробництво" (9 074), "Продажі, закупівлі" (8 536), "Роздрібна торгівля" (5 880), "Готельно-ресторанний" бізнес, туризм" (5198 вакансії).

У якій галузі вакансій найбільше

Працівники отримають перевагу

При цьому самі українці стали рідше шукати дистанційну роботу (на 15%), і найбільше шукачів роботи – понад 27 тисяч у Київській області. При цьому оголошення про роботу від роботодавців відгукуються дедалі рідше, що з відпливом працівників як і армію, і еміграцією з початком війни.

"Для роботодавця це означає, що вже шукач матиме перевагу на ринку праці, враховуючи умови та бажаний рівень зарплати", — констатують у Work.ua.

Зарплата у 15 тисяч – норма

Але поки що ця перевага не позначилася на зростанні зарплат, як і раніше, середня зарплата по Україні тримається на рівні 15 000 грн. У регіонах рівень оплати праці також колишній, хіба трохи впав він на Харківщині:

Дніпропетровська область — 14 500 грн (+4%);

Львівська область – 14 250 грн (+2%);

Харківська область — 14 000 грн (-7%);

Київська область — 17 500 грн (без змін);

Одеська область — 15 000 грн (без змін).

Втім, у представників низки професій зарплата набагато вища, наприклад, крім IT-сфери:

фахівець із реклами – 60 000 грн;

водій-міжнародник — 40 000 грн;

візовий менеджер — 35 000 грн;

зубний лікар — 30 000 грн;

рихтувальник — 30 000 грн;

рієлтор — 30 000 грн.

Проте загалом українці не надто задоволені ринком праці – кожен другий хоче змінити місце роботи і всі хочуть зарплат не менше ніж 20 тисяч гривень.