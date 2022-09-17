Ринок праці воєнного часу: кожен другий українець хоче змінити роботу та зарплату у 20 тисяч

Українців не влаштовує їхня сьогоднішня робота та зарплата

Як показало вересневе опитування порталу OLX Робота, понад 20% українців вже змінили професію у період воєнного часу. Майже 49% опитаних перебувають у пошуку роботи та готові перепрофілюватися. Зміна роботи чи професії здебільшого пов’язані з бажанням отримати більшу заробітну плату – не менше 20 тисяч гривень.

Шукати роботу українці воліють через онлайн платформи (60% випадків) та знайомих (20% випадків), а ось послуги Державної служби зайнятості потрібні лише 5% претендентів.

У воєнний час, у роботодавців та шукачів роботи найбільш популярні такі сфери як:

роздрібна торгівля/продажі/закупівлі – найчастіше шукають менеджерів із продажу та продавців із зарплатою від 10 до 15,5 тис. грн.;

логістика/склад/доставка – найбільш потрібні водії та таксисти з оплатою праці від 25 тис. грн для таксистів до 44 тисяч — далекобійникам;

виробництво/робочі спеціальності – найбільше попит на швачок, яким готові платити навіть без досвіду роботи до 13,5 тис. грн.

Також на порталі виробили рекомендації для бажаючих змінити професію:

отримайте максимально повну інформацію про сфери, які є на ринку і зараз активно розвиваються;

побудуйте уявну матрицю цікаво/нецікаво, перспективно/неперспективно.

виділіть 10 пріоритетних напрямів.

порівняйте власні знання, навички та досвід та спробуйте "відчути" або змоделювати свою можливу роль у кожній сфері.

виберіть 3 основні напрямки, які максимально відповідають плану вашого майбутнього.

Наступного 2023 року, за прогнозами Кабміну, середня зарплата в Україні зросте до 18500 гривень, але українці не житимуть багатше.