В преддверии тяжелой зимы мошенники в Украине придумали новую схему: в чем суть

Украинцы вовсю готовятся к холодам, и злоумышленники не могли этим не воспользоваться

В преддверии наступающей зимы, которая в Украине в этом году будет едва ли не самой тяжелой в истории, аферисты не упускают своего и обманывают граждан, предлагая купить дешевые дрова для отопления.

В частности, несколько случаев обмана зарегистрировали за последнее время правоохранители Тернопольской области, — однако такая схема может работать во всех регионах Украины без исключения.

Казалось бы, уже тысячу раз украинцам повторяли, что нельзя покупать что-либо по предоплате без гарантий, однако к сожалению случаи интернет-мошенничества все равно очень распространены.

Так, один житель Тернопольского района нашел в сети объявление о продаже дров, — продавец согласился продать товар только по предоплате, однако, когда ему перевели 8,5 тысяч гривен, он отключил телефон. Дрова естественно так никому и не доставили.

Кроме того, стала жертвой схемы жительница Подволочиска, — она потеряла сразу 10 тысяч гривен.

По обоим случаям открыли уголовные дела по 190 статье Уголовного кодекса о мошенничестве.

Полицейские дают несколько рекомендаций о покупках в Интернете, которые помогут не стать жертвой мошенничества:

не вносить даже минимальную предоплату;

тщательно проверять информацию о продавце, а его номер телефона проверять через поисковые системы, — возможно, ранее кто-то уже становился жертвой обмана и предупреждает об этом в Интернете;

старайтесь расплачиваться за товар только при личной встрече и получении.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал несколько советов от японцев, как согреться дома зимой без отопления.