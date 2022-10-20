Обман під час пошуку роботи: ТОП-3 схем в Інтернеті

На тлі війни все частіше на ринку праці стали орудувати шахраї, вони зовуть українців допомагати їм дурити інших

На тлі падіння ринку праці у війну частка пропозицій від шахраїв збільшилася, ніж підсвітила проблему. Здобувачі стали частіше скаржитися на вакансії, які вводять в оману та заважають пошуку надійної роботи.

Про це повідомляє сервіс пошуку роботи Work.ua, який у серпні-жовтні виявив понад 600 оголошень від шахраїв, які насправді представлялися надійними роботодавцями.

Найбільш популярними схемами у таких шахраїв стали – шлюбні агенції, стрімінгові сервіси та криптомошення.

Шлюбні агенції

Маскуються під перекладацькі компанії. Публікують вакансії "Перекладач", "Оператор ПК", "Оператор чату", "Менеджер листування з клієнтами", "Менеджер з роботи з клієнтами". На своїх сайтах "романтично" називають вакансію "Менеджер зі створення пар". Привертають увагу фразами "Дохід необмежений і залежить від вас", "Заробіток з першого тижня", "З нами ви станете фінансово незалежними", "Працюйте з будь-якого місця без прив’язки до офісу", "Акція! Пройди успішно навчання на цю посаду та отримай 2000 грн". Пропонують зарплату від 20000 до 150000 грн навіть без знання англійської та досвіду.

Коли кандидат висловлюється, з’ясовується, що робота полягає у вилученні грошей з іноземців, які бажають познайомитися з українками.

Стрімінгові сервіси

Публікують вакансії "Блогер, ведуча ефірів/трансляцій, стрімер, модель". Використовують фрази "Дистанційна робота за будь-яким місцем з графіком, який ви самі вибираєте", "Для талановитих і харизматичних дівчат і хлопців", "Спілкуйся з однодумцями та заробляй на цьому гроші", "Зможеш просувати свою сторінку в соцмережах", "Конкурси для нових стримерів, на яких ви можете виграти гроші, обіцяють зарплату від 30000 до 100000 грн без вимог до досвіду чи навичок, окрім харизми та вміння підтримати розмову.

При детальному вивченні таких пропозицій виявляється, що один із основних способів заробітку – донати глядачів на подяку за контент. Фактично це вакансія, якими компанії шукають собі людей працювати у традиційному значенні цього терміну.

Криптошахраї

Криптошахраї позиціонують себе як фінансові, аутсорсингові, консалтингові компанії, маркетингові/рекламні агенції. Виглядають як успішні бізнеси, наприклад: Ми – міжнародна консалтингова компанія, яка впевнено працює і лідирує вже понад 8 років на ринку. При спробі знайти щось про цю компанію в інтернеті – жодної інформації чи відгуків немає, начебто такої не існує.

Публікують вакансії "Менеджер з роботи з клієнтами", "Менеджер з продажу", "Retention-менеджер", "Акаунт-менеджер". В умовах вакансії кажуть, що потрібно консультувати та продавати послуги лише зацікавленим клієнтам. Опис вакансії може мати помилки та недбале оформлення.

Чи готові брати на роботу людей від 18 років навіть без досвіду, але з бажанням розвиватися. Зазвичай вимагають знання англійської та європейської мови. Заманюють претендентів за допомогою розіграшів макбуків, айфонів та інших дорогоцінних подарунків. Пропонують високу зарплату від 21000 до 100000 грн із прив’язкою до курсу долара.

Здебільшого не дають жодних даних про себе. Прохання надати додаткову інформацію ігнорують або відписуються: "Документів наразі немає, сайт у розробці" тощо. Але іноді мають "на колінах" створені сайти для відведення очей. Для спілкування пропонують перейти до пошти або месенджера.

Криптошахраїі пропонують вкласти гроші в біржові інвестиції. Зазвичай вони мають бази людей, які, наприклад, колись інвестували в криптовалюту. Далі співробітники таких компаній у телефонних розмовах "промивають мізки" українцям та громадянам інших європейських країн та спонукають їх до внеску. Якщо грошей у людини для вкладу немає, то "допомагають" оформити на його ім’я мікропозику. Одурманені можливістю легко збагатитися, люди самі диктують свої дані паспорти та карти. Звичайно, "горе-інвестор" не отримує жодних виплат і не може повернути свої вкладення назад.

Як уберегтися?

почитайте відгуки про компанію, знайдіть її сайт.

нікому не перераховуйте гроші.

нікому не надсилайте паспортні дані та код вашої банківської картки.

не реєструйтесь на невідомих сервісах та не проходьте верифікацію.

завжди включайте критичне мислення – якщо людина не надає жодної інформації про компанію, найімовірніше, це шахрай.

Також часто свідчать про брехню такі формулювання як:

вкладіть 100 грн. та отримайте 500 грн.

надішліть нам 100 грн, щоб ми вам надіслали документи/матеріали.

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Тим часом у рамках підготовки до зими шахраї вже вигадали нову схему обману українців.