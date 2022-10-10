Ринок праці на фрілансі: кого роботодавці шукають найчастіше

Є три сфери в яких фріланс знайти найпростіше

Приблизно кожен третій українець, що працює, сьогодні працює віддалено, про що говорять дані соцопитування групи "Рейтинг". Причому фрілансом є не лише IT-сфера, ним можна займатись у будь-якій сфері представники різних професій.

Так, за даними сервісу OLX з березня по вересень 2022 року найбільше вакансій на дистанційну роботу було у категоріях:

роздрібна торгівля/продажі/закупівлі (9 825 тисяч оголошень),

реклама/дизайн/PR (2 832 тисяч оголошень),

освіта/переклад (2 662 тисяч оголошень).

Протягом семи місяців війни роботодавці активно шукали менеджерів із продажу, за таку роботу в середньому у вересні пропонували 30 тисяч гривень, продавців із заробітною платою 8 тисяч гривень та адміністраторів — майже 24 тисячі гривень на місяць роботи.

Також досить багато було роботи для копірайтерів із зарплатою у вересні 27,5 тисяч гривень, дизайнерів (майже 22 тис. грн) та SMM-менеджерів (17,5 тис. грн).

Крім того, для віддаленої роботи були потрібні репетитори, швачки та кравці — їм роботодавці у вересні в середньому пропонували майже 13 тисяч гривень на місяць роботи, оператори кол-центру — 27 тисяч гривень та бухгалтера — 11 тисяч гривень.

У цьому попит із пропозицією ринку праці віддаленої роботи дещо відрізнявся. Так, українці найбільше цікавилися такими вакансіями як:

оператор чату (46 відгуків пошукових систем на 1 робоче місце);

копірайтер (40 відгуків на 1 робоче місце);

менеджер інтернет-магазину (40 відгуків на 1 робоче місце);

адміністратор (28 відгуків на 1 робоче місце);

диспетчер (25 відгуків на 1 робоче місце).

Тим часом в Україні зростає загальна кількість вакансій на роботу, тож у вересні вона зросла на 16%.