Рынок труда на фрилансе: кого работодатели ищут чаще всего

Есть три сферы в которых фриланс найти проще всего

Примерно каждый третий работающий украинец сегодня работает удаленно, о чем говорят данные соцопроса группы "Рейтинг". Причем фрилансом является не только IT-сфера, им можно заниматься в любой сфере представители разных профессий.

Так, по данным сервиса OLX с марта по сентябрь 2022 года больше всего вакансий на дистанционную работу было в категориях:

розничная торговля / продажи / закупки (9 825 тысяч объявлений),

реклама / дизайн / PR (2 832 тысяч объявлений),

образование/перевод (2 662 тысяч объявлений).

В течение семи месяцев войны работодатели активно искали менеджеров по продажам, за такую ​​работу в среднем в сентябре предлагали 30 тысяч гривен, продавцов с заработной платой 8 тысяч гривен и администраторов — почти 24 тысячи гривен в месяц работы.

Также достаточно много было работы для копирайтеров с зарплатой в сентябре 27,5 тысячи гривен, дизайнеров (почти 22 тыс. грн) и SMM-менеджеров (17,5 тыс. грн).

Кроме того, для удаленной работы востребованы были репетиторы, швеи и портные — им работодатели в сентябре в среднем предлагали почти 13 тысяч гривен в месяц работы, операторы колл-центра — 27 тысяч гривен и бухгалтера — 11 тысяч гривен.

При этом спрос с предложением на рынке труда удаленной работы несколько отличался. Да, украинцы больше всего интересовались такими вакансиями как:

оператор чата (46 отзывов поисковиков на 1 рабочее место);

копирайтер (40 отзывов на 1 рабочее место);

менеджер интернет-магазина (40 отзывов на 1 рабочее место);

администратор (28 отзывов на 1 рабочее место);

диспетчер (25 отзывов на 1 рабочее место).

Тем временем в Украине растет общее число вакансий на работу, так в сентябре оно выросло на 16%.