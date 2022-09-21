Напередодні важкої зими шахраї в Україні вигадали нову схему: у чому суть

Українці щосили готуються до холодів, і зловмисники не могли цим не скористатися

Напередодні зими, яка в Україні цього року буде мало не найважчою в історії, аферисти не втрачають свого і обманюють громадян, пропонуючи купити дешеві дрова для опалення.

Зокрема, кілька випадків обману зареєстрували останнім часом правоохоронці Тернопільської області, однак така схема може працювати в усіх регіонах України без винятку.

Здавалося б, уже тисячу разів українцям повторювали, що не можна купувати будь-що за передоплатою без гарантій, проте на жаль випадки інтернет-шахрайства все одно дуже поширені.

Так, один мешканець Тернопільського району знайшов у мережі оголошення про продаж дров, — продавець погодився продати товар лише за передоплатою, проте, коли йому перевели 8,5 тисячі гривень, він відключив телефон. Дрова так нікому і не доставили.

Крім того, стала жертвою схеми мешканка Підволочиська — вона втратила одразу 10 тисяч гривень.

В обох випадках розпочали кримінальні провадження за 190 статтею Кримінального кодексу про шахрайство.

Поліцейські дають кілька рекомендацій щодо покупок в Інтернеті, які допоможуть не стати жертвою шахрайства:

не вносити навіть мінімальну передплату;

ретельно перевіряти інформацію про продавця, а його номер телефону перевіряти через пошукові системи, можливо раніше хтось уже ставав жертвою обману і попереджає про це в Інтернеті;

намагайтеся розплачуватись за товар тільки при особистій зустрічі та отриманні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував кілька порад від японців, як зігрітися вдома взимку без опалення.