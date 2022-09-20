Зима без опалення: 5 секретів обігріву від японців

Жителі Японії взимку вважають за краще не розпорошуватися і зосередитися на власному теплі

Зима в Україні обіцяє бути непростою через російські удари по критичній інфраструктурі. Одна з країн, досвід якої може допомогти — Японія. Взимку там досить холодно, але через літню спеку та вологість будинку в цій країні прийнято коштувати максимально з тонкими стінами, великими вікнами та можливістю легко організувати рух повітря.

"Телеграф" зібрав секрети японців, як не замерзнути вдома взимку без центрального опалення. Зазначимо, що у них діє принцип "зігрій себе — потім навколишній простір".

Багатошаровість

Перший секрет тепла — утеплення власного тіла за допомогою спеціального хатена — ця верхня частина кімоно виготовлена з безлічі шарів бавовни і трохи нагадує пальто. У ньому ходили вдома — пили чай та їли.

Утеплення

У багатьох японських будівельних магазинах продаються дошки для захисту від протягів, свого роду віконниці для вікон та другорядних дверей, які знижують тепловтрати між кімнатами.

Котацу

Аналогічного котацу предмета немає в інших культурах. Стіл із вбудованим осередком тепла, накритий зверху ковдрою або щільним матрацом-футоном походить від стародавнього аналога – осередку в центрі будинку. Але сучасну котацу можна переміщати. Є кілька варіантів котацу.

Варіанти котацу

Обмежений нагрів

Розташування вогнища в центрі будинку породило не лише котацу, а й традицію в холодну пору прогрівати за допомогою обігрівачів або кондиціонерів центральну частину будинку. Чим віддаленіша від неї кімната, тим вона холодніша. Популярні у Японії як стандартні електричні обігрівачі, а й газові. Використовуються також незвичайні для нас гасові обігрівачі. Для них потрібно закуповувати паливо, але за відгуками вони економніші.

Електропростирадла та покривала

Такі пристрої поряд з електрокилимами користуються популярністю в Японії. Вони обігрівають не простір кімнати, а лише частину, яку закривають. Вони енергоефективні проти інших видами обігрівачів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які джерела втрат тепла можуть бути в будинку та як можна зігрітися у квартирі у разі відключення опалення та електроенергії.