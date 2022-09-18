Як швидко зігрітися в будинку за допомогою підручних засобів: 5 незамінних порад на зиму

Українці переживатимуть складну зиму, тому варто подбати про утеплення свого житла заздалегідь

Через продовження активних військових дій Україна очікує вельми проблемного опалювального сезону. Щоб не замерзнути у власному будинку, можна перевірити окремі його складові на тепловтрати, а також вивчити бюджетні варіанти швидкого зігрівання. Для цього часто можна використати справді підручні засоби, які, ймовірно, знайдуться у житлі у кожного.

Сьогодні "Телеграф", посилаючись на інформацію "Фактів", розповість, як можна швидко подолати холод та низькі температури. Йтиметься як про відновлення комфортної температури в приміщенні, так і про власну теплорегуляцію. Усього ми вибрали п’ять простих способів.

Обігрівач із керамічного горщика. Якщо над звичайною свічкою, яка горить, підвісити квітковий горщик з кераміки, це може допомогти трохи зігріти кімнату. Завдяки нагріванню об’єкт сприятиме підняттю тепла до стелі, дещо відрегулювавши температуру в приміщенні.

Якщо над звичайною свічкою, яка горить, підвісити квітковий горщик з кераміки, це може допомогти трохи зігріти кімнату. Завдяки нагріванню об’єкт сприятиме підняттю тепла до стелі, дещо відрегулювавши температуру в приміщенні. Увага на вентиляцію. Якщо у вас є можливість впускати свіже повітря через двері та вікна, спробуйте на зиму заклеїти вентиляційні отвори. Якщо регулярного потоку повітря з інших каналів не спостерігається, то краще не ризикуйте.

Якщо у вас є можливість впускати свіже повітря через двері та вікна, спробуйте на зиму заклеїти вентиляційні отвори. Якщо регулярного потоку повітря з інших каналів не спостерігається, то краще не ризикуйте. Поверніть килими. Чимало українців знімають килимове покриття з підлоги на літній час. Якщо ви входите до цієї категорії населення, то подбайте, щоб килими повернулися на своє місце до настання холодів. Додатково утримувати тепло в кімнаті допоможе спеціальна постільна білизна — вона повинна виготовлятися з махрових тканин або іншого щільного текстилю. Без текстилю кімната охолоджується за годину-другу.

Увімкніть вентилятор. Так-так, звичайний вентилятор. Тільки спрямовуйте його не на себе, а на прогріту батарею. Врахуйте, що такий спосіб спрацює лише кілька разів на початку опалювального сезону – поки кімнати ще надто холодні та відчувається контраст із теплими трубами. Ефект нагрівання досягається за допомогою циркуляції повітря у приміщенні.

Так-так, звичайний вентилятор. Тільки спрямовуйте його не на себе, а на прогріту батарею. Врахуйте, що такий спосіб спрацює лише кілька разів на початку опалювального сезону – поки кімнати ще надто холодні та відчувається контраст із теплими трубами. Ефект нагрівання досягається за допомогою циркуляції повітря у приміщенні. Використовуйте грілку. Якщо звичайної медичної в будинку немає, знайдіть пластикові пляшки. Наповніть ємності гарячою водою (це може деформувати пластик, але не біда), добре закрутіть кришку та покладіть пляшку на ліжко. Зверху краще прикрити ковдрою, щоб білизна та матрац могли добре прогрітися. Ліжко вже за п’ять хвилин стане теплою, і лягати в нього буде максимально комфортно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які ще існують бюджетні способи утеплення власного будинку чи квартири.

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