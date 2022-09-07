Чого чекати взимку — опалення нижче за норму в Україні та в’язниця за перегрів у Європі

У той час як українцям, ймовірно, доведеться мерзнути у своїх квратирах, в Європі хочуть садити за перегрів приміщень

Опалювальний сезон, що наближається, створює багато питань для українців, одним з яких стане — якою ж буде температура взимку в житлах. Відповіді це питання поки немає.

Чиновники пророкують проблеми з дотриманням санітарних норм щодо опалення навіть у столиці, і радять киянам запасатися теплими речами. Експерти кажуть, що опалювального сезону може не бути у цілих областях.

Як повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відповідь Мінрегіону на запит, санітарні норми в Україні вимагають 18 градусів тепла у приміщеннях та 20 градусів у кутових кімнатах.

Як звертає увагу на своїй сторінці у Facebook експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко, ця температура має бути забезпечена за умови їх утеплення.

"В Україні 90% житлового багатоквартирного фонду до 24 лютого були не утеплені. Тобто за фактом Мінрегіон визнав мої слова, що в приміщеннях ніхто не дотримуватиметься температурного режиму, і тим більше за нього ніхто не відповідатиме, бо звернутися з претензією українцям нікуди ", — підкреслив експерт на своїй сторінці у соцмережах.

Більше того, як пояснив "Телеграфу" Попенко, реальна температура у приміщенні залежатиме ще від низки факторів, серед яких температура теплоносія (гарячої води) на вході до будинку, стан мереж теплопостачання та інше.

"Щоб у квартирі було 18-20 градусів тепла, на вході в будинок це мають бути 22-24 градуси і тут треба враховувати стан труб на шляху від котельні до будинку і в самому будинку. Але зазвичай від котельні до будинку втрачається до 30% тепла ", — підкреслив експерт.

Важкий опалювальний сезон очікується і в Європі, так у Швейцарії, за даними місцевих ЗМІ, за зігрівання будинків вище за певні температури ввели адміністративну і навіть кримінальну відповідальність. Якщо опалювати газом будівлю понад 19 градусів можна заплатити штраф до 3000 швейцарських франків (близько 113 тис. грн) або навіть сісти у в’язницю до 3 років.

Хоча навряд чи українська влада перейме швейцарський досвід, але є низка способів, як опалювати своє житло і без природного газу.