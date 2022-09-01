Опалювальний сезон в умовах війни: коли вмикатимуть тепло у помешканнях українців

Опалення вмикатимуть коли середня добова температура впаде нижче +8 градусів

В Україні опалювальний період зазвичай починається тоді, коли температура повітря на вулиці падає нижче +8 градусів. Згідно з чинними нормами, у помешканнях українців температура у зимовий період повинна бути не меншою за +18 градусів, проте, згідно з рішенням Кабіну, через ситуацію, котра склалася в країні, мінімальна температура буде зменшена до 16 градусів.

Як повідомили у Департаменті комунальних послуг та комунального обслуговування Мінірегіону на запит РБК-Україна, рішення щодо початку опалювального періоду покладається на органи місцевого самоврядування. Саме вони слідкують за тим, аби терміни опалювального періоду розпочиналися тоді, коли упродовж трьох днів температура "за бортом" не перевищує 8 градусів тепла. Закінчують подавати тепло у помешкання українців, коли середня добова температура три дні поспіль коливається на позначках, вищих за 8 градусів тепла.

У Мінрегіоні також додали, що, згідно з чинними нормами, температура повітря в житлових приміщеннях українців (при умові їх утеплення — ред.) повинна бути не нижчою за +18 градусів, водночас у наріжних кімнатах — +20 градусів. Проте цьогоріч, в умовах війни, в оселях українців мінімальна температура буде знижена до 16 градусів тепла задля економії дефіцітних енергоресурсів.

Якщо ж спостерігається відхилення від цих показників, то теплопостачальна організація повинна в обов'язковому порядку зробити перерахунок сплати за період відповідного відхилення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким українським містам через війну з росією цьогоріч доведеться зимувати без опалення.

Також нагадаємо, у "Нафтогазі" українців заспокоїли, мовляв, зростання відбудеться виключно для підприємств і населення воно не торкнеться.