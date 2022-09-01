Отопительный сезон в условиях войны: когда будут включать тепло в квартирах украинцев

Отопление будут включать, когда средняя суточная температура упадет ниже +8 градусов

В Украине отопительный период обычно начинается, когда температура воздуха на улице падает ниже +8 градусов. Согласно действующим нормам, в домах украинцев температура в зимний период должна быть не менее +18 градусов, однако, согласно решению Кабина, минимальная температура из-за сложившейся ситуации в стране будет уменьшена до +16 градусов.

Как сообщили в Департаменте коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона по запросу РБК-Украина, решение о начале отопительного периода возлагается на органы местного самоуправления. Именно они следят за тем, чтобы сроки отопительного периода начинались тогда, когда в течение трех дней температура "за бортом" не превышает 8 градусов тепла. Заканчивают подавать тепло в квартиру украинцев, когда средняя суточная температура три дня подряд колеблется на отметках выше 8 градусов тепла.

В Минрегионе также добавили, что, согласно действующим нормам, температура воздуха в жилых помещениях украинцев (при условии их утепления — ред.) должна быть не ниже +18 градусов, в то же время в краеугольных комнатах — +20 градусов. Однако в этом году, в условиях войны, в домах украинцев минимальная температура будет снижена до 16 градусов тепла для экономии дефицитных энергоресурсов.

Если же наблюдается отклонение от этих показателей, то теплоснабжающая организация должна в обязательном порядке произвести перерасчет уплаты за период соответствующего отклонения.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким украинским городам из-за войны с россией в этом году придется зимовать без отопления.

Также напомним, в "Нафтогазе" украинцев успокоили, мол, рост произойдет исключительно для предприятий и население оно не коснется.