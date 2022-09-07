Чего ждать зимой - отопление ниже нормы в Украине и тюрьма за перегрев в Европе

В то время как украинцам вероятно предстоит мерзнуть в своих квратирах, в Европе хотят сажать за перегрев помещений

Приближающийся отопительный сезон создает много вопросов для украинцев, одним из которых станет - какой же будет температура зимой в жилищах. Ответа на этот вопрос пока нет.

Чиновники предрекают проблемы с соблюдением санитарных норм по отоплению даже в столице, и советуют киевлянам запасаться теплыми вещами. Эксперты говорят, что отопительного сезона может не быть в целых областях.

Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ответ Минрегиона на запрос, санитарные нормы в Украине требуют 18 градусов тепла в помещениях и 20 градусов в угловых комнатах.

Как обращает внимание на своей странице в Facebook эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, эта температура должна быть обеспечена при условии их утепления.

"В Украине 90% жилого многоквартирного фонда до 24 февраля были не утеплены. То есть по факту Минрегион признал мои слова, что в помещениях никто не будет соблюдать температурный режим, и тем более за него никто не будет отвечать, ибо обратиться с претензией украинцам некуда", — подчеркнул эксперт на своей странице в соцсетях.

Более того, как объяснил "Телеграфу" Попенко, реальная температура в помещении будет зависеть еще от ряда факторов, среди которых температура теплоносителя (горячей воды) на входе в дом, состояние сетей теплоснабжения и прочее.

"Чтобы в квартире было 18-20 градусов тепла, на входе в дом это должны быть 22-24 градуса и тут надо учитывать состояние труб на пути от котельной до дома и в самом доме. Но обычно от котельной до дома теряется до 30% тепла", — подчеркнул эксперт.

Тяжелый отопительный сезон ожидается и в Европе, так в Швейцарии, по данным местных СМИ, за согревание домов выше определенных температур ввели административную и даже криминальную ответственность. Если отапливать газом здание выше 19 градусов можно заплатить штраф до 3000 швейцарских франков (порядка 113 тыс. грн) или даже сесть в тюрьму до 3 лет.

Хотя вряд ли украинские власти перенимут швейцарский опыт, но есть ряд способов как отапливать свое жилье и без природного газа.