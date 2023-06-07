Мошенники легко украдут ваши данные с телефона: киберэксперт указал на опасную ошибку

Некоторые наши привычки могут лишь облегчить задачу киберпреступникам

Пользователям мобильных телефонов нужно соблюдать правила безопасности, чтобы их личные данные на устройствах не стали добычей кибермошенников. Одна незначительная на первый взгляд привычка облегчит задачу хакерам.

Эксперт по кибербезопасности Марк Райт указал на частую ошибку владельцев iPhone и Android – фотографирование документов и конфиденциальных данных. Об этом он рассказал изданию The Sun.

Если вам нужно сохранить важную информацию на гаджете или поделиться ею, то сделать фото банковских реквизитов или паспорта – самый простой способ. Однако, как оказалось, и самый опасный. Из-за этого ваши данные могут легко попасть в чужие руки.

Фотографии, содержащие конфиденциальную информацию из паспортов, водительских прав и банковских карточек, являются легкой мишенью для воров. Киберпреступники могут получить несанкционированный доступ к устройствам iPhone и Android с помощью шпионского ПО, а затем без проблем украсть ваши личные данные, просто переслав фотографии себе.

Киберэксперт посоветовал удалить все снимки важных документов из приложения "Фотографии", чтобы обезопасить себя от материальных потерь. Кроме того, вы можете использовать безопасное хранилище файлов, которое защищено паролем. К примеру, приложения Apple Wallet или Google Wallet предполагают технологию шифрования для защиты вашей личной информации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать во время общения в мессенджерах. Простые правила защитят вас от мошенников в сети.