Рус

"Ви виграли приз": нардеп назвав найбільш поширені види шахрайства в Україні

Автор
Алла Набок Алла Набок
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мільйони українців стали жертвами кіберзлочинів Новина оновлена 22 червня 2023, 13:20
Мільйони українців стали жертвами кіберзлочинів. Фото фото з відкритих джерел

"Ви виграли приз" або "можете купити за вигідними цінами", також є популярними схемами шахрайства, каже нардеп.

Під час війни в Україні почала стрімко зростати кількість кол-центрів з "розводу" людей на гроші. Люди стають жертвами кіберзлочинців по всій країні. Одна з найпопулярніших схем обману — це повідомлення рідним, що "ваш родич потрапив у біду".

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олександр Куницький.

Схема "ваш родич потрапив у біду" одна з найпоширеніших, каже нардеп.

"Це одна з найпоширеніших схем обману. Шахраї під виглядом лікаря чи працівника поліції телефонують і "люб’язно" пропонують допомогти "вирішити проблему" або уникнути відповідальності. Звісно, що не безплатно. Це той випадок, коли спрацьовує ефект несподіванки, тож ніхто навіть не намагається з’ясувати ситуацію, а швиденько переказує кошти на вказану картку. Саме на це і розраховують аферисти", — каже політик.

Відповідаючи на запитання, на які ще схеми ведуться українці, нардеп сказав, що ще один популярний різновид шахрайства — "ви виграли приз" або "можете купити за вигідними цінами".

"В обох випадках аферисти просять жертву переказати певну суму на банківську карту, і після цього ви, звісно ж, нічого не отримаєте. Щоправда, любителям знижок інколи все ж надходить замовлений товар, але за завищеними цінами. Наприклад, ліки, придбані в онлайн-аптеках за 500 грн, які насправді коштують 30-40 грн", — зазначив голова ТСК.

Більше про шахрайські схеми та розслідування незаконної діяльності кол-центрів і фінансових пірамід читайте в статті "Телеграф": "Ваш родич потрапив у біду": нардеп попередив про стрімке зростання шахрайських кол-центрів".

Раніше "Телеграф" писав, як шахраї наживаються на почуттях українців. І навіть повномасштабна війна не стала приводом для аферистів припинити свою злочинну діяльність. Навпаки, користуючись новими можливостями, наприклад, махінаціями на допомозі військовим, правопорушники вирішили наживатися на горі чи переживаннях своїх співгромадян.

Теги:
#Шахраї #Аферисти #Злочини #Шахраї