"Ви виграли приз": нардеп назвав найбільш поширені види шахрайства в Україні

"Ви виграли приз" або "можете купити за вигідними цінами", також є популярними схемами шахрайства, каже нардеп.

Під час війни в Україні почала стрімко зростати кількість кол-центрів з "розводу" людей на гроші. Люди стають жертвами кіберзлочинців по всій країні. Одна з найпопулярніших схем обману — це повідомлення рідним, що "ваш родич потрапив у біду".

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олександр Куницький.

Схема "ваш родич потрапив у біду" одна з найпоширеніших, каже нардеп.

"Це одна з найпоширеніших схем обману. Шахраї під виглядом лікаря чи працівника поліції телефонують і "люб’язно" пропонують допомогти "вирішити проблему" або уникнути відповідальності. Звісно, що не безплатно. Це той випадок, коли спрацьовує ефект несподіванки, тож ніхто навіть не намагається з’ясувати ситуацію, а швиденько переказує кошти на вказану картку. Саме на це і розраховують аферисти", — каже політик.

Відповідаючи на запитання, на які ще схеми ведуться українці, нардеп сказав, що ще один популярний різновид шахрайства — "ви виграли приз" або "можете купити за вигідними цінами".

"В обох випадках аферисти просять жертву переказати певну суму на банківську карту, і після цього ви, звісно ж, нічого не отримаєте. Щоправда, любителям знижок інколи все ж надходить замовлений товар, але за завищеними цінами. Наприклад, ліки, придбані в онлайн-аптеках за 500 грн, які насправді коштують 30-40 грн", — зазначив голова ТСК.

Більше про шахрайські схеми та розслідування незаконної діяльності кол-центрів і фінансових пірамід читайте в статті "Телеграф": "Ваш родич потрапив у біду": нардеп попередив про стрімке зростання шахрайських кол-центрів".

Раніше "Телеграф" писав, як шахраї наживаються на почуттях українців. І навіть повномасштабна війна не стала приводом для аферистів припинити свою злочинну діяльність. Навпаки, користуючись новими можливостями, наприклад, махінаціями на допомозі військовим, правопорушники вирішили наживатися на горі чи переживаннях своїх співгромадян.