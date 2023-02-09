Як не стати жертвою онлайн: 4 правила безпечних покупок у мережі

Щоб убезпечити себе від аферистів, достатньо пам’ятати 4 простих правила.

Останнім часом кількість ошуканих при онлайн-покупках українців знижується і, за даними досліджень, якщо раніше таких було 27%, то, згідно з дослідженням на онлайн-платформі CBR, у листопаді 2022 року їхня кількість знизилася вже до 20%.

Такі дані наводять аналітики порталу Olx.ua, зазначаючи, що поменшало і тих, хто відмовлявся від онлайн-покупки через страх бути обдуреним. Найпопулярнішим же видом шахрайства стала невідправка оплаченого товару. Але кількість таких покупців за весь 2022 скоротилася до 162 проти 200 фактів у 2021-му.

Шахраї продовжують використовуватись і "фішинг" — намагаються дізнатися дані банківських карток покупців, щоб обчистити їхні рахунки. Але, за статистикою Olx.ua, 65% з тих, хто зазнав такої спроби, не розкрили свої дані. Роком раніше таких було трохи менше – 61%.

Як пояснюють аналітики порталу, їх платформа аналізує ряд ознак, за якими штучний інтелект фільтрує оголошення, що публікуються, і просто не пропускає їх далі. Окрім того, ведеться і ручна модерація.

Проте, слід пам’ятати чотири правила безпечного онлайн-шопінгу:

не переводити комунікацію у сторонні месенджери — переважно зловмисники намагаються перенести спілкування з особистого кабінету платформи до сторонніх месенджерів: Telegram, Viber, WhatsApp. Однак лише у захищених чатах самих майданчиків передбачені всі можливості для зручної та безпечної комунікації;

— переважно зловмисники намагаються перенести спілкування з особистого кабінету платформи до сторонніх месенджерів: Telegram, Viber, WhatsApp. Однак лише у захищених чатах самих майданчиків передбачені всі можливості для зручної та безпечної комунікації; не переходити за підозрілими посиланнями і не перевіряти їх — це одне із "золотих" правил безпечного онлайн-шопінгу: ігнорування сторонніх посилань. Навіть якщо на адресі сайту фігурує Olx, є підозра, що це копія фішинга, яка несе в собі загрозу. Скажімо, ви введете свої особисті та платіжні дані на сайті-фальшивці та переведете кошти шахраям. Для цього важливо перевіряти всі посилання на спеціальних платформах, наприклад на сторінці safety.olx.ua;

— це одне із "золотих" правил безпечного онлайн-шопінгу: ігнорування сторонніх посилань. Навіть якщо на адресі сайту фігурує Olx, є підозра, що це копія фішинга, яка несе в собі загрозу. Скажімо, ви введете свої особисті та платіжні дані на сайті-фальшивці та переведете кошти шахраям. Для цього важливо перевіряти всі посилання на спеціальних платформах, наприклад на сторінці safety.olx.ua; не погоджуватися на передоплату — будь-які прохання про попередні платежі (нібито витрати на доставку, резерв товару тощо) можуть приховувати спробу шахрайства. Тому замовлення можна оформляти на платформі Olx. Завдяки послугі "Olx Доставка" продавець отримає оплату лише після того, як покупець забере посилку у відділенні перевізника-партнера: "Нова пошта", Укрпошта або Meest;

— будь-які прохання про попередні платежі (нібито витрати на доставку, резерв товару тощо) можуть приховувати спробу шахрайства. Тому замовлення можна оформляти на платформі Olx. Завдяки послугі "Olx Доставка" продавець отримає оплату лише після того, як покупець забере посилку у відділенні перевізника-партнера: "Нова пошта", Укрпошта або Meest; не ділитися особистою інформацією, паролями та кодами SMS — будь-яка конфіденційна інформація, наприклад дані банківської картки, тризначний код на її обороті або паролі з SMS — це дані, які в жодному разі не слід повідомляти іншим. Якщо їх запитує у вас по телефону нібито працівник служби безпеки банку — це аферист, оскільки навіть у банківських співробітників немає повноважень запитувати таку інформацію.

Загалом, як писав раніше "Телеграф", у 2022 році українці стали економити на онлайн-покупках : середній чек знизився з 738 до 539 гривень за покупку.