Как не стать жертвой онлайн: 4 правила безопасных покупок в сети

Чтобы обезопасить себя от аферистов достаточно помнить 4 простых правила

В последнее время число обманутых при онлайн-покупках украинцев снижается и, по данным исследований, если раньше таковых было 27%, то, согласно исследованию на онлайн-платформе CBR, в ноябре 2022 года их число снизилось уже до 20%.

Такие данные приводят аналитики портала Olx.ua, отмечая, что стало меньше и тех, кто отказывался от онлайн-покупки из-за страха быть обманутым. Самым же популярным видом мошенничества стала неотправка оплаченного товара. Но количество таких покупателей за весь 2022 год сократилось до 162 против 200 фактов в 2021-м.

Мошенники продолжают использоваться и "фишинг" — пытаются узнать данные банковских карточек покупателей, чтобы обчистить их счета. Но, по статистике Olx.ua, 65% из тех, кто подвергся такой попытке — не раскрыли свои данные. Годом ранее таких было чуть меньше – 61%.

Как объясняют аналитики портала, их платформа анализирует ряд признаков, по которым искусственный интеллект фильтрует публикуемые объявления и просто не пропускает их дальше. Кроме того, ведется и ручная модерация.

Тем не менее, следует помнить четыре правила безопасного онлайн-шопинга:

не переводить коммуникацию в посторонние мессенджеры — в основном злоумышленники пытаются перенести общение из личного кабинета платформы в посторонние мессенджеры: Telegram, Viber, WhatsApp. Однако только в защищенных чатах самих площадок предусмотрены все возможности для удобной и безопасной коммуникации;

— в основном злоумышленники пытаются перенести общение из личного кабинета платформы в посторонние мессенджеры: Telegram, Viber, WhatsApp. Однако только в защищенных чатах самих площадок предусмотрены все возможности для удобной и безопасной коммуникации; не переходить по подозрительным ссылкам и не проверять их — это одно из "золотых" правил безопасного онлайн-шопинга: игнорирование посторонних ссылок. Даже если в адресе сайта фигурирует Olx, есть подозрение, что это фишинговая копия, которая несет в себе угрозу. Скажем, вы введете свои личные и платежные данные на сайте-фальшивке и переведете средства мошенникам. Для этого важно проверять все ссылки на специальных платформах, например, на странице safety.olx.ua;

— это одно из "золотых" правил безопасного онлайн-шопинга: игнорирование посторонних ссылок. Даже если в адресе сайта фигурирует Olx, есть подозрение, что это фишинговая копия, которая несет в себе угрозу. Скажем, вы введете свои личные и платежные данные на сайте-фальшивке и переведете средства мошенникам. Для этого важно проверять все ссылки на специальных платформах, например, на странице safety.olx.ua; не соглашаться на предоплату — любые просьбы о предварительных платежах (якобы расходы на доставку, резерв товара и т.п.) могут скрывать попытку мошенничества. Поэтому заказы можно оформлять на платформе Olx. Благодаря услуге "Olx Доставка" продавец получит оплату только после того, как покупатель заберет посылку в отделении перевозчика-партнера: "Новая почта", Укрпочта или Meest;

— любые просьбы о предварительных платежах (якобы расходы на доставку, резерв товара и т.п.) могут скрывать попытку мошенничества. Поэтому заказы можно оформлять на платформе Olx. Благодаря услуге "Olx Доставка" продавец получит оплату только после того, как покупатель заберет посылку в отделении перевозчика-партнера: "Новая почта", Укрпочта или Meest; не делиться личной информацией, паролями и кодами SMS — любая конфиденциальная информация, например, данные банковской карты, трехзначный код на ее обороте или пароли из SMS — это данные, которые ни в коем случае не следует сообщать другим. Если их спрашивает у вас по телефону якобы работник службы безопасности банка — это точно аферист, поскольку даже у банковских сотрудников нет полномочий запрашивать такую ​​информацию.

В целом же, как писал ранее "Телеграф", в 2022 году украинцы стали экономить на онлайн-покупках: средний чек снизился с 738 до 539 гривен за покупку.