Украинцы экономят на онлайн-покупках: как изменился рынок в 2022-м

Украинцы стали экономить на всем, в том числе онлайн-покупках

Война с россией изменила картину онлайн-покупок украинцев в 2022 году, но многие по-прежнему предпочитают шоппинг в сети из-за выгодной цены, экономии времени и наличия товара.

Как сообщают аналитики сервиса Olx.ua, уровень онлайн-покупок возобновился почти до показателя 2021-го, но при этом произошел ряд изменений:

украинцы в два с лишним раза чаще стали пользоваться услугой доставки. Так, если в 2021 году число заказов услуги превысило 5,3 млн, то уже в 2022-м этот показатель преодолел планку в 11 млн заказов. Чаще всего заказывали мобильные телефоны, аксессуары к ним, а также детскую одежду;

средний чек покупок за год "усох" и составил 539 гривен (в 2021-м он достигал 738 гривен);

чаще всего в сети покупали женщины до 25 лет, проживающие на западе и востоке Украины, трудоустроенные и имеющие доход выше среднего (более 15 тыс. грн/мес.);

чаще всего покупали одежду (на 32% чаще, чем в 2021 году) и бытовую технику (+25%), а сами покупатели стали все чаще оплачивать товары картой;

украинцы стали больше доверять онлайн-магазинам (примерно на 52% чаще отправляя предоплату), а число мошенников при онлайн-покупках снизилось с 27% до 20%;

чаще всего в интернете украинцы покупали мобильные телефоны/смартфоны, аксессуары для телефонов, верхнюю одежду, одежду для девочек и ноутбуки.

Дешевле всего в онлайне можно купить детскую одежду

Кроме сферы онлайн-покупок, 2022-й год изменил и рынок труда, добавив в него такие услуги, которых прежде не было.