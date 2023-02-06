Какие подержанные авто предпочитают украинцы: топ-5 марок легковушек
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Украинцы стали покупать больше подержанных авто
Агрессия со стороны рф и боевые действия значительно увеличили спрос на легковые авто в Украине. При этом наши граждане в основном предпочитают покупать подержанные авто, стоимость которых не превышает 5 тысяч долларов.
Об этом говорят данные сервиса Olx.ua по спросу и предложению на б/у авто, которые размещались в 2022 году. Чаще всего украинцы интересовались подержанными легковыми авто марки Volkswagen.
Так, пятерка самых популярных у украинцев марок авто с пробегом в 2022-м выглядит следующим образом:
- Volkswagen – более 1 млн пользователей отозвалось на объявление;
- Opel — 641 150;
- BMW — 574 533;
- Mercedes-Benz — 514 961;
- Daewoo — 476 499.
При этом, как особо отмечают аналитики Olx.ua, больше всего украинцы предпочитают покупать б/у авто, стоимость которых не превышает 5 тысяч долларов:
- Volkswagen Golf — 4 219;
- Daewoo Lanos-Sens — 2 408;
- BMW 5-series — 4 517;
- BMW 3-series — 4 687;
- Skoda Octavia — 6 209;
- Opel Vectra — 1 794;
- Volkswagen Passat sedan — 5 550;
- Audi A6 — 4 700;
- Opel Astra — 5 029;
- Volkswagen Passat Variant — 5 164.
Чаще всего возраст подобных авто составляет до 15 лет, а пробег колеблется от 100 до более 300 тысяч километров. Вследствие этого такие авто дешевле остальных марок: в среднем около 5700-5800 долларов.
Тем временем напомним, что власти Украины утвердили нормы военной мобилизации личных авто на нужды обороны.