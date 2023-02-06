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Какие подержанные авто предпочитают украинцы: топ-5 марок легковушек

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
Volkswagen наиболее популярен у украинцев Новость обновлена 06 февраля 2023, 15:05
Volkswagen наиболее популярен у украинцев. Фото Открытые источники

Украинцы стали покупать больше подержанных авто

Агрессия со стороны рф и боевые действия значительно увеличили спрос на легковые авто в Украине. При этом наши граждане в основном предпочитают покупать подержанные авто, стоимость которых не превышает 5 тысяч долларов.

Об этом говорят данные сервиса Olx.ua по спросу и предложению на б/у авто, которые размещались в 2022 году. Чаще всего украинцы интересовались подержанными легковыми авто марки Volkswagen.

Так, пятерка самых популярных у украинцев марок авто с пробегом в 2022-м выглядит следующим образом:

  • Volkswagen – более 1 млн пользователей отозвалось на объявление;
  • Opel — 641 150;
  • BMW — 574 533;
  • Mercedes-Benz — 514 961;
  • Daewoo — 476 499.

При этом, как особо отмечают аналитики Olx.ua, больше всего украинцы предпочитают покупать б/у авто, стоимость которых не превышает 5 тысяч долларов:

  • Volkswagen Golf — 4 219;
  • Daewoo Lanos-Sens — 2 408;
  • BMW 5-series — 4 517;
  • BMW 3-series — 4 687;
  • Skoda Octavia — 6 209;
  • Opel Vectra — 1 794;
  • Volkswagen Passat sedan — 5 550;
  • Audi A6 — 4 700;
  • Opel Astra — 5 029;
  • Volkswagen Passat Variant — 5 164.

Чаще всего возраст подобных авто составляет до 15 лет, а пробег колеблется от 100 до более 300 тысяч километров. Вследствие этого такие авто дешевле остальных марок: в среднем около 5700-5800 долларов.

Тем временем напомним, что власти Украины утвердили нормы военной мобилизации личных авто на нужды обороны.

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#Подержанные автомобили #Авто #OLX